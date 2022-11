Rizza del Moto Club Sebino trionfa all’Europeo: i risultati

martedì, 1 novembre 2022

Malegno (Brescia) – Ultima prova per i piloti del Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia) che al Campionato Europeo Enduro a Rudersdorf, in Germania, hanno centrato successi e conquistato podi e piazzamenti.

Nella due giorni in Germania era assente per infortunio Yuri Quarti, in classifica era secondo nella classe E2. Una due giorni con belle giornate di sole, gara ben organizzata sul percorso utilizzato già per il Mondiale

I risultati della prima giornata: 1° Alessandro Rizza (nella foto dopo il successo all’Europeo), Cat. Senior su Ktm 125; 2° Nicola Recchia, Cat. E2 su Gas Gas 350 4t; 5° Matteo Grigis, Cat. Yout su Gas Gas 125; 10° Lorenzo Staccioli, Cat. E2 su Husqvarna 350 4t; 12° Edgardo Paganini, Cat. J2 su Gas Gas 250 4t. Il Moto Club Sebino è sesto. Nella seconda giornata:1° Alessandro Rizza; 2° Nicola Recchia; 3° Matteo Grigis; 9° Lorenzo Staccioli e 13° Edgardo Paganini. Team: 5° Moto Club Sebino.

Classifica finale del Campionato Europeo dopo le prove di Montecorvino Puglia, Tamasi in Ungheria, Sipoo Finlandia e Rudersdorf, in Germania: 1° Alessandro Rizza con ben 8 primi e 2 secondi posti nella Senior; 2° Nicola Recchia con un Primo posto, 4 Secondi, 2 Terzi e 1 Quarto; 4° Matteo Grigis (nella foto in basso); 5° Yuri Quarti; 5° Lorenzo Staccioli; 9° Edgardo Paganini. Team: 4° Moto Club Sebino.

Domenica prossima si conclude a Tradate (Varese) anche il Campionato Regionale con le Categorie Under 23, Senior e Territoriali.