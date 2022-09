Rally Valle Imagna, primo round ai bresciani Mabellini-Lenzi 

sabato, 17 settembre 2022

Sant’Omobono Terme (Bergamo) – Il 2° Rally Valle Imagna parte all’insegna dei bresciano Mabellini-Lenzi, pilota bresciano fresco Campione Italiano 2Ruote Motrici si porta in testa alla corsa bergamasca su Skoda Fabia Rally2 insieme alla fidanzata Virginia Lenzi. Secondi Bondioni-D’Ambrosio mentre terzi Locatelli-Curti; out Miele e Caffoni. Domani altre quattro prove.

Da Sant’Omobono Terme a Bedulita, i novantotto concorrenti presenti si sono cimentati nelle prime due prove speciali della gara, succoso prologo di una corsa che proseguirà anche domani con altri quattro tratti cronometrati. A dettare legge all’ombra del Resegone sono stati Andrea Mabellini (nella foto)e Virginia Lenzi su Skoda Fabia della DP Autosport, inseriti all’ultimo minuto nell’elenco partecipanti; il 23enne bresciano di Vobarno ha fatto la voce grossa sulla Ps2 in notturna recuperando il margine che i bravi Ilario Bondioni e Sofia D’Ambrosio avevano accumulato vincendo lo stage d’apertura, sempre su Skoda Fabia ma della Pa Racing. Dopo le prime due prove il vantaggio dei già protagonisti del Campionato Europeo è di 1”7 e ciò fa presupporre che la giornata di domani sarà ricca di emozioni anche perché in terza posizione vi è Valter Locatelli con la comasca Lucia Curti, sempre su Skoda (Colombi); il pilota di Ponte San Pietro è attardato di solo 2”5 dalla vetta e il suo passo nella giornata odierna si è rivelato davvero ottimo. Quarto Loris Ghelfi con Roberto Ruggeri, sempre con Skoda PA Racing che paga un distacco di 4”2. Dopo i primi quattro concorrenti il margine si amplifica con il quinto, il comasco Marco Silva con l’inseparabile Gianni Pina su VW Polo a 12”.

Segue l’altro Locatelli, Massimiliano, navigato da Gregori a 19”. Mauri, Luchi, Codenotti e Milano seguono con altre Skoda Fabia.

Già due ritiri eccellenti da segnalare. Il primo è quello di Simone Miele al via con il numero 1; insieme a Nicolò Gonella il driver varesotto si è dovuto fermare a causa di un urto ad inizio Ps2; il secondo a deporre le armi tra i big è stato Davide Caffoni che con l’amico Mauro Grossi -dopo che si era girato in Ps1 perdendo una decina di secondi- ha accusato un guasto ad un collettore della sua Skoda. Con una Renault Clio S1600, Fumagalli e Pieri sono tredicesimi assoluti e primi di 2 Ruote Motrici.

Non verificati Gibellini-Tripiciano mentre sono da segnalare due cambi naviga; Lucia Curti siede al fianco di Locatelli (Skoda n.6) e Luca Bonometti invece naviga Lucchini (n.72). Da registrare l’iscrizione all’ultimo istante dei neo campioni italiani 2RM Mabellini-Lenzi (n.123) che sono al via su Skoda Fabia Rally2. Tra gli altri ritirati ci sono i valtellinesi Rainoldi-Pozzi (n.35), fermi prima della pedana di partenza per un guasto al cambio, Capiaghi-Invernizzi (n.107) sempre per rottura del cambio e Todeschini-Bozzo (Clio n.74) che nonostante la rottura di una testina della ruota, domani ripartiranno.

Domani, domenica 18 i tratti da percorrere due volte saranno la Berbenno – più lunga di circa due chilometri rispetto al 2021- e la Corno Imagna con il totale che sfiorerà i sessanta chilometri cronometrati. Arrivo previsto a Sant’Omobono Terme per le ore 15.27.