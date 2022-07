Prestini ritorna al Basket Iseo, colpo Gentili

lunedì, 25 luglio 2022

Iseo – Altro innesto di qualità per il Basket Iseo che per la nuova stagione trova l’intesa con Gianluigi Prestini. Per Gigi, ala grande/centro di 200 cm nato a Brescia il 29/01/1989, si tratta della terza avventura con la maglia gialloblu. Cresciuto proprio nel settore giovanile del Basket Iseo, esordisce in prima squadra nel 2006/2007 risultando uno dei protagonisti in gialloblu fino alla stagione 2010/2011 (con vittoria del campionato in Serie C Dilettanti nel 2007/2008).

Dopo la rinuncia alla DNB da parte del club sebino Prestini è in DNC col Novara Basket (2011/2012), Pavia Basket con cui centra il salto di categoria (2012/2013), Spezia Basket Club e Pallacanestro Pisogne (2013/2014). Quindi il ritorno a Iseo per due campionati in Serie C Gold (la seconda caratterizzata dalla vittoria nella finale promozione – sotto la guida di coach Mazzoli- contro la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955) e uno in Serie B. Le strade si separano nuovamente con Prestini che si trasferisce alla Pallacanestro Gardonese in Serie C Gold per due stagioni, quindi nel 2019/2020 la nuova avventura in Serie B con la maglia della Gilbertina Soresina Basket (10.00 punti di media) nel campionato interrotto per il Covid-19. Nel 2020/2021 è al SAS Pellico Verolanuova in Serie C Silver (13.69 punti di media) mentre l’ultima stagione è nostro avversario con la maglia del CXO Ospitaletto Basket in Serie C Gold (11.83 punti di media).

COLPO GENTILI

Il Basket Iseo piazza un altro colpo con la firma di Mirko Gentili (play guardia di 186 cm nato a Ostia il 12/03/1993) che sarà un giocatore gialloblu per la stagione 2022/2023. Gentili è cresciuto nel florido settore giovanile della Stella Azzurra Roma con cui ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra, quindi inizia a girare per l’Italia: nel 2011/2012 è al Minerva Basket Roma in DNC, nel 2012/2013 e nel 2013/2014 è al Basket Virtus Aprilia ancora in DNC (tra i compagni di squadra della prima annata c’è anche l’ex gialloblu Enrico Meleo). Nel 2014/2015 il ritorno alla casa madre con l’esordio in Serie B, ma a metà stagione ecco il trasferimento alla Virtus Valmontone in Serie C Nazionale. Il 2015/2016 si divide tra Il Globo Isernia e We’re Basket Ortona sempre in Serie B mentre nel 2016/2017 è al Green Basket Palermo in Serie C Silver (dove arriva la vittoria dei play off siciliani ma la promozione sfuma nel concentramento nazionale). Il 2017/2018 ecco il ritorno alla Virtus Valmontone in Serie B, quindi 2018/2019 al Basket Ruvo in Serie C Gold con cui vince il campionato. Il 2019/2020 l’avventura con il Formia Basketball in Serie B (12.77 punti di media prima della sospensione del campionato per la pandemia), il 2020/2021 inizia la stagione al Green Basket Palermo in Serie B (6.86 punti di media) per chiuderla con la Fortitudo Basketball Lamezia in Serie C Gold (17.50 punti di media). Infine l’ultimo campionato –il primo giocato nel Nord Italia- che lo vede tra gli assoluti protagonisti con la maglia del Basket Busto Arsizio in Serie C Gold (10.22 punti di media nelle 36 partite disputate) con cui ottiene la seconda promozione in carriera.

Gentili – che indosserà la casacca n. 8 – è la classica combo-guard: giocatore dinamico, veloce con buone capacità di costruzione e forte nell’1vs1. Discreta mano dalla lunga distanza, soprattutto sugli scarichi, e abile nel pick and roll.