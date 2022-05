Ponte di Legno: pedalata in rosa e tanti eventi per il Giro d’Italia

domenica, 22 maggio 2022

Ponte di Legno – Inizia oggi a Ponte di Legno (Brescia) l’avvicinamento al Giro d’Italia. Tanti gli eventi messi in campo dalla Pro loco di Ponte di Legno, partendo dall’allestimento in rosa delle vetrine dei negozi del paese inoltre all’Infopoint saranno distribuite la bandiere del Giro d’Italia da esporre nel giorno della partenza.

Il programma prevede per oggi – domenica 22 maggio – la “Pedalata in rosa“: ore 15 ritrovo presso Bike Park alla partenza della cabinovia Pontedilegno-Tonale. Consegna t-shirt e pedalata per tutti lungo la ciclabile della Val Sozzine e alle 16.30 arrivo in piazza XXVII Settembre, con musica, animazione e merenda per tutti.

Martedì 24 maggio, vigilia della partenza della tappa del Giro d’Italia, si terrà “Il Party in Rosa”: dalle 16 musica e animazione in piazza XXVII Settembre, alle 18 Live Music, La Voce delle Donne con aperitivo in rosa.

Mercoledì 25 Maggio alle 12.30 partenza della 17 esima tappa Ponte di Legno-Lavarone. Il ritrovo in piazzale Cida, poi i ciclisti faranno il giro del paese, passando dal centro storico e il via sarà dato da viale Venezia.