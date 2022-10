Pattinaggio, Skate America: Grassl chiude ai piedi del podio. Valesi-Piazza nella top 5

domenica, 23 ottobre 2022

Nordwood – Si ferma ai piedi del podio la corsa di Daniel Grassl a Skate America, primo appuntamento del circuito stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio del Tenley E. Albright Performance Center di Nordwood, il 20enne meranese delle Fiamme Oro – terzo dopo il corto – ha chiuso la sua prova con ben 257.68 punti, che non sono tuttavia bastati a contenere la rimonta del padrone di casa Ilia Malinin, risalito grazie ai salti quadrupli dal quarto fino al primo posto finale a quota 280.37 punti, vittorioso dunque all’esordio assoluto nel Grand Prix. Foto di repertorio @Getty Images.

A chudere la top 3 del settore maschile i pattinatori che già precedevano Grassl dopo il primo segmento di gara, vale a dire il giapponese Kao Miura, secondo con 273.19 punti, e il coreano Junhwan Cha, terzo con 264.05 punti. Rammarico per Daniel in una gara dal tasso tecnico davvero elevato: in una sola occasione infatti il quarto classificato di una tappa di Gran Prix ha saputo spingersi oltre i 257.68 punti raggiunti dal pattinatore azzurro.

Al vice campione europeo non mancano però le note positive al termine di questo weekend di gara: Grassl ha infatti completato nel programma libero – valutato dai giudici meritevole di 169.25 punti – sia il quadruplo lutz che il quadruplo flip e, più in generale, ha mostrato una condizione in salita rispetto alle primissime uscite della stagione.