Pattinaggio a rotelle, riaprono i corsi di Rosa Camuna Skating

mercoledì, 28 settembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Dopo le forzate chiusure imposte dalla pandemia e le legittime paure conseguenti, pur tra numerose difficoltà anche economiche, riaprono le attività sportive educative e formative anche per i più piccoli.

La Rosa Camuna Skating, che in gennaio e febbraio ha organizzato il trofeo internazionale delle Alpi e durante l’estate ha organizzato e gestito i campionati italiani di Pattinaggio artistico a Ponte di Legno, riapre i corsi di pattinaggio, pur tra non poche difficoltà anche economiche, ma grazie anche al supporto del Caffè Autostazione di Boario.

L’invito è soprattutto ai bambini dai 5 anni in su e quindi soprattutto a quelli della scuola primaria di primo grado ma anche ai ragazzi delle scuole medie.

Il pattinaggio a rotelle è ludico, aggregative, educativo, formativo e terapeutico in funzione posturale, soprattutto per coloro che hanno la tendenza a piegarsi sul computer e a trascorrere molto tempo guardano il cellulare.

Uno staff di tecnici-istruttori-allenatori, coordinate dalla dirigenza della Rosa Camuna Skating ed in particolare da Sara Locandro, Andrea Aracu e Michela Putelli, con la collaborazione di Letizia Ghiroldi (già campionessa mondiale) e di Matteo Murachelli, accoglieranno, faranno divertire, insegneranno a volare sui pattini quasi come I tanti campioni che da anni frequentano la Valle Camonica.

Lunedì 3 ottobre dalle 18 alle 19 e mercoledì 5 Ottobre dalle 17:30 alle 18:30 sono gli Open day al Palavibi di Piamborno (Brescia).

Per l’OPEN DAY sono disponibili i pattini a rotelle da provare, ma chi li avesse può portare I propri.

Dopo l’OPEN DAY il corso continuerà con due ore la settimana tanto per il gruppo di principianti quanto per il gruppo avanzato, sempre di lunedì e di mercoledì.

Lunedì

Ore 17-18 Gruppo avanzato ore 18-19 Gruppo principianti

Mercoledì

Ore 17,30-18,30 Gruppo principianti ore 18:30-19:30 Gruppo avanzato

Per informazioni tel. 349 4365438

La Rosa Camuna Skating da anni porta in Valle Camonica centinaia di atleti di alto livello da ogni parte d’Italia e del mondo ma intende contribuire anche al benessere dei giovani camuni e alla loro crescita e completezza psicofisica: è un compito previsto dallo statuto della società no profit, ma è soprattutto un dovere morale nei confronti delle generazioni che erediteranno il mondo che abbiamo loro confezionato.