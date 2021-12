Passo Brocon, attesi i grandi nomi dello scialpinismo alla Lunagaro

mercoledì, 22 dicembre 2021

Passo Brocon – Torna la “Lunagaro”, domenica 26 dicembre la 12esima edizione a Passo Brocon. Torna l’appuntamento con una delle gare in notturna più apprezzate dagli appassionati dello sci alpinismo, sorella minore della celebre Lagorai Cima d’Asta, che il 20 marzo celebrerà la propria trentesima edizione.

Sono 12, invece, quelle della Lunagaro, che scatterà alle 18 da località Marande. La gara, organizzata dal collaudato staff dello Ski Team Lagorai in collaborazione con Funivie Lagorai e con il negozio Linea Verticale Mountain Equipement di Feltre, è molto più di una semplice notturna, scelta ogni anno da tanti big della disciplina e dagli appassionati dello skialp per testare la propria condizione e per confrontarsi su un percorso molto nervoso, caratterizzato da continui cambi di ritmo e di assetto.

Partenza e arrivo verranno allestiti nei pressi degli impianti Funivie Lagorai con tre differenti percorsi. Quello riservato a senior e master prevede un dislivello positivo di 900 metri, ma ci sarà spazio anche per i più giovani. Il comitato organizzatore, infatti, ne ha studiato uno dedicato agli sci alpinisti in erba, per permettere loro di cimentarsi in una vera gara di skialp. Gli under 18 si sfideranno su un tracciato con 500 metri di dislivello positivo di 500 metri, mentre 250 saranno quelli per la gara dedicata agli under 14, con in palio il Trofeo Linea Verticale.

Nelle passate edizioni l’evento ha vista al via circa 200 concorrenti e sono tanti i grandi nomi dello sci alpinismo che hanno lasciato traccia sulle nevi della “Lunagaro”. È il caso degli azzurri Davide Magnini, Michele Boscacci e Federico Nicolini, di Filippo Beccari e Matteo Sostizzo, mentre al femminile spiccano i nomi di Alba De Silvestro Dimitra Theocharis, Martina Valmassoi, Elena Nicolini, Corinna Ghirardi e Valeria Pasquazzo.

Alcuni di loro sono attesi al via anche quest’anno, ricordando che le iscrizioni rimarranno aperte fino al 24 dicembre. Per inviare la richiesta basta accedere al sito www.skiteamlagorai.com, ma esiste anche la possibilità di formalizzare la propria iscrizione anche all’ufficio gare, prima della partenza. Le premiazioni si svolgeranno al termine della gara, con successiva cena allo Chalet Heidi.

La stagione 2021/2022 sarà poi segnata, come anticipato, anche da un importante anniversario, ovvero dalla trentesima edizione di una delle regine dello skialp, la Lagorai Cima d’Asta, la celebre gara a coppie affiliata al circuito La Grande Course, in calendario per domenica 20 marzo 2022.