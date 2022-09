Orienteering, i risultati dei Campionati Italiani in Valtellina

domenica, 11 settembre 2022

Trivigno – Il trentino Mattia Debertolis (1h:23′:46″ US Primiero) e la ticinese dalla doppia cittadinanza, Martina Rizzi (1h:20′:37″ Pergine Valsugana) sono in nuovi campioni italiani Long Distance. La prova si è svolta oggi nei boschi di Trivigno, località alpina a 1.700 metri di altezza a pochi chilometri da Aprica.

Piazzato Riccardo Scalet (PWT a 51″) e bronzo per Ilian Angeli (Folgore 2′:32″). Tra le donne il podio è per Anna Pradel (US Primiero 1h:24′:41″) e Christine Kirchlechner (1h:26′:25″).

DICHIARAZIONI: “Per me una bella gara dove ho spinto al massimo – le parole di Debertolis che da alcuni anni vive a Stoccolma – vivere in Scandinavia mi sta aiutando a migliorare nella parte tecnica ed i risultati si vedono. La mia stagione sin qui è stata caratterizzata da alcuni alti e bassi, soprattutto nella gare importanti mi aspettavo di più. Oggi non sapevo di essere in testa, anche se ad un certo punto ho intravisto Riccardo Scalet, capendo così che ce la stavamo giocando. Ora punto a far bene nelle gare di Coppa del Mondo che si terrano a Davos, in Svizzera ad ottobre”.

Scalet invece ha spiegato di non aver vissuto una delle sue migliori giornate: “Ho sentito subito che le gambe non erano forti come in altre occasioni e nemmeno il feelng con la mappa è stato immediato”.

Felice invece Martina Rizzi alla sua prima vittoria di stagione: “Una corsa decisamente tosta. Sono contenta di questo successo, seppur sudatissimo. Nel finale ho intravisto Anna Caglio (Pol Besanese) che mi precedeva ed aveva un buon ritmo, per me è stata un punto di riferimento importante che mi ha permesso di non mollare. Ieri nella Sprint di Tirano ho sofferto, ma finalmente quando si torna in bosco esprimo il meglio di me”.

Battuta di giornata Anna Pradel che ha però più di un motivo per sorridere: “Ho un dolore alla spalla a causa di un ramo preso in gara. Il mio bicchiere è comunque mezzo pieno perchè l’annata è stata difficile con un inverno in cui non mi è stato possibile lavorare sulla base, quindi sempre alla rincorsa della miglior condizione”.

I GIOVANI: C’era molta attesa anche nelle categoria giovanili, a partire dalla W20, dove Giulia Dissette (PWT) ha preceduto la compagna di squadra Annarita Scalzotto e Giulia Rigoni (GS Pavione). Tra i maschi è il friulano Goran Polojaz (Gaia) che ha battuto Matteo Mandelli (Pol Besanese) e il veneto Pietro Mogno (Swallow Noale).

Scendendo di categoria (MW18) si registrano i successi di Rachele Gaio (Us Primiero) e Leonardo Grisenti (Or Pinè). In MW16 vittorie altoatesine con Jonas Leo Soelva (Merano) e Sonia Rampado (Terlano).

GLI ORGANIZZATORI: Ottimo il bilancio organizzativo della Polisportiva Besanese guidata da Ivano Benini che si è avvalso di uno staff di circa 30 persone. A queste si sommano i volontari della Protezione Civile di Tirano coordinati da Italo Capelli che, come ieri, hanno lavorato dal mattino presto per garantire il blocco del traffico e supportato il servizio di navette tra le varie aree di parcheggio ed il sito di gara.

“Ringrazio tutto lo staff per il grande lavoro svolto ed il Comitato Regionale Lombardo che ci ha messo a disposizione le mappe di gara – le parole di Benini – mappe che noi abbiamo provveduto ad aggiornare”.

Per il Comune di Tirano è intervenuto l’assessore allo sport, Stefano Portovenero “Credo che la nostra realtà debba continuare ad investire in una disciplina come l’Orienteering. Uno sport sicuramente green che favorisce la crescita dei ragazzi. Vogliamo per questo continuare a sviluppare i progetti con le scuole”.

La FISO era oggi rappresentata dai vicepresidenti, Elena Poli e Stefano Bisoffi. “Porto il saluto del presidente Sergio Anesi – ha affermato Poli – che festeggia 70 anni. Auguri da tutti i tesserati”.

RAI SPORT: L’evento ha goduto della copertura televisiva di Rai Sport che dedicherà alla Sprint di Tirano ed ai tricolori di Trivigno uno speciale di 30′.

DONNE ELITE:

1 – Rizzi Martina 01.20.37 OR. PERGINE

2 – Pradel Anna 01.24.41 U.S. PRIMIERO

3 – Kirchlechner Christine 01.26.25 SPORTCLUB MERAN

4 – Lucchetta Jessica 01.31.29 OR. TARZO

5 – Caglio Anna 01.32.36 POL. BESANESE

MEN ELITE:

1 – Debertolis Mattia 01.23.56 U.S. PRIMIERO

2 – Scalet Riccardo 01.24.47 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

3 – Angeli Ilian 01.26.28 G. S. OR. FOLGORE

4 – Inderst Sebastian 01.31.20 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

5 – Dallavalle Roberto 01.33.48 GRONLAIT OR. TEAM

A TIRANO LA SPRINT E’ DI RICCARDO SCALET E ANNARITA SCALZOTTO

Il trentino della Valle di Primiero, Riccardo Scalet (Park Worl Tour Italia) e la vicentina Annarita Scalzotto (Park Worl Tour Italia) sono i vincitori della gara Sprint che si è tenuta a Tirano, in Valtellina.

Scalet (14′:36″) ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza distanziando nettamente il secondo classificato, il toscano Ilian Angeli (Folgore 15′:30″) e l’umbro Francesco Mariani (Pol Masi 15′:17″).

Al femminile Scalzotto (14′:51″) ha avuto la meglio sulla milanese Caterina Dallera (Punto Nord 15′:19″) e la trevigiana Jessica Lucchetta (Tarzo 15′:22″).

I GIOVANI: Nella categoria M20 Matteo Mandelli (Besanese) precede Simone De Gasperi (Tarzo) e Pietro Mogno (Swallow Noale). Tra le ragazze, W20, successo per Debora Dalfollo (Gronlait) davanti a Giulia Dissette (PWT) e Valentina Cazzaniga (Pol Besanese). Scendendo con l’età in M18 Leonardo Grisenti (Or Pinè) e in W18 Stella Cignini (Punto K Orienteering). In W16 a vincere è Silvia Di Stefano (Besanese) e al maschile è Sebastiano Lambertini (Pol Masi).

Tirano città di 10.000 abitanti che si sviluppa lungo il fiume Adda, situata al confine con il Canton Grigione (Svizzera) ha svelato alcuni degli scorci più belli e ricchi di storia ed arte. Inoltre gli atleti hanno potuto scoprire le montagne del circondario (Mortirolo su tutti), i castelli, i vigneti con i tipici terrazzamenti ed i filari dei meleti. Fortunatamente gli atleti sono stati risparmiati dal maltempo con un temporale fortissimo che ha colpito i comuni limitrofi.

DICHIARAZIONI: Riccardo Scalet: “Innanzitutto faccio i complimenti agli organizzatori per questa gara, ben organizzata e in anticipo anche per quella di domani in bosco a Trivigno. Hanno fatto un grande lavoro. Personalmente ero al rientro in una corsa cittadina e dovevo ritrovare alcuni automatismi. Comunque credo di aver gareggiato bene”.

Deluso Ilian Angeli: “Mi aspettavo di più, per me un 6 politico. Ho commesso alcuni errori di valutazione e di scelta. In questo momento manco di preparazione specifica e lo avevo tenuto in conto. Lo reputo un buon riscaldamento in vista di domani”.

Raggiante Annarita Scalzotto: “Devo dire che per me questo è un bellissimo successo perchè sono ancora una Junior e vincere nella massima categoria è bellissimo”. Per lei fondamentale lo stage in Scandinavia: “Sono rimasta 40 giorni per migliorare la mia tecnica di gara e questo mi ha aiutato molto per acquisire sicurezza. Sono in ottima forma e conto di continuare a far bene in questo finale di stagione ricco di impegni. Da domani torno nella mia categoria, la Junior per la Long di Trivigno”.

Rammaricata la 2^, Dallera: “Ci avviciniamo alla fine della stagione e sono stanca dopo un’annata ricca di eventi internazionali. Mi godo queste ultime prove, pur sapendo che le energia migliori sono andate”.

Molto soddisfatti gli organizzatori per voce di Ivano Benini: “Dobbiamo dire grazie a tutti i partecipanti ed al territorio che ci ha ospitato e supportato per queste prove. In particolare modo al sindaco Franco Spada e a Italo Capelli, infaticabile braccio operativo del Comune di Tirano, oltre all’assessore Stefano Portovenero che oggi non poteva essere qui perchè si è sposato”.

Il Comune di Tirano era oggi rappresentato dal sindaco Spada: “Abbiamo scoperto uno sport nuovo e in grado di attirare centinaia di partecipanti. Credo che Tirano, con le sue peculiarità, si sia dimostrada adatta alla pratica dell’Orienteering. Ora resta la gara Long di Trivigno che spero possa sorprendervi come voi, popolo orientista, avete saputo sorprendere noi tiranesi”.

La FISO era oggi rappresentata dai vicepresidenti Stefano Bisoffi ed Elena Poli. La prova è stata tracciata da Maria Chiara Crippa. Domani cambia completamente lo scenario con la gara Long di Trivigno. In gara anche altri specialisti come Verena Troi, oggi non al via.

CLASSIFICA ELITE MEN:

1 – Scalet Riccardo 00.14.36 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

2 – Angeli Ilian 00.15.13 G. S. OR. FOLGORE

3 – Mariani Francesco 00.15.17 POL. ‘G. MASI’

4 – Debertolis Mattia 00.15.55 U.S. PRIMIERO

5 – Inderst Sebastian 00.16.06 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

6 – Tait Samuele 00.16.17 GRONLAIT OR. TEAM

CLASSIFICA ELITE WOMEN:

1 – Scalzotto Annarita 00.14.51 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.

2 – Dallera Caterina 00.15.19 POL. PUNTO NORD

3 – Lucchetta Jessica 00.15.22 OR. TARZO

4 – Caglio Anna 00.16.14 POL. BESANESE

5 – Zaffanella Guenda 00.16.14 OR. COMO

6 – De Biasi Maddalena 00.16.14 OR. TARZO