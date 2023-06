Orienteering, a Livigno i campioni italiani Long sono Inderst e Kirchlechner: i risultati

lunedì, 5 giugno 2023

Livigno – 3 giornate di Orienteering dense, 900 concorrenti impegnati in ogni singola giornata, 13 nazioni presenti (Italia 649, Svizzera 146, Germania 47, Croazia 30, Slovenia 9, Estonia 2, Austria 5, Portogallo 3, Belgio 1, Finlandia 1, Israele 1, Olanda 1, Hong Kong 1) a cui si aggiungono alcuni Esordienti. Credit @Fiso.org.

I GIORNI SCORSI: Un bilancio decisamente positivo per i Campionati Italiani Sprint Relay (venerdì e vinti dal team PWT), la Middle del Passo Eira (successi per il trentino Giacomo Zagonel e la svizzera Elena Pezzati) ed il gran finale con i tricolori Long nell’area del Mottolino.

LONG: A vincere oggi, e quindi campioni italiani Long, sono Sebastinan Inderst (PTW Italia) e l’altoatesina Christine Kirchlechner (SC Merano). Se tra le donne Kirchlechner ha vinto con ampio margine, tra gli uomini la lotta è stata serratissima con Inderst (1h:16′:33″) che ha preceduto di soli 8″ il trentino Mattia Debertolis (US Primiero).

Sempre al maschile terzo (ma non lotta per il titolo italiano perchè svizzero) ​Manuele Ren (Team Ticino 1:18:55) seguito dal perugino Francesco Mariani (bronzo Pol Masi) – 1:19:17), il toscano Ilian Angeli (GS. Or. Folgore 01:19:22) e il vincitore di ieri Giacomo Zagonel (Pol Masi – 01:19:35).

Kirchlechner (1:05:26) ha dato un’impressione di superiorità netta lasciando ad oltre 4′ la svizzera Elisa Bertozzi (Ticino 1:09:15) e una promessa come Anna Pradel (2^ italiana 1h:09:46). Seguono ​Elena Pezzati (Team Ticino 01:11:14), Anna Caglio (bronzo italiano POL. BESANESE 1:13:52) e Lucia Curzio (POL. ‘G. MASI 1:14:19).

GIOVANI: In M20 al primo posto, troviamo Goran Polojaz del SSD GAJA – Sez Orientamento, con un tempo di 59:20 2° Emil Eensaar dello SKM 1:02:24. Terzo (ma 2° italiano) Lorenzo De Biasi dell’OR. Tarzo 1:03:04. 4° Marco Anselmo Di Stefano della Pol. Besanese 1:03:05.

In W20 vince Rachele Gaio(U.S. PRIMIERO 53:29) davanti alla compagna di squadra Nicole Riz (56:57) e Giulia Fignon (SEMIPERDO OR. MANIAGO 1:00:42).

DICHIARAZIONI: Tocca a Inderst aprire i commenti in Elite: “Una gara che mi ha regalato un titolo che reputo meritato. In settimana avevo avuto qualche problema di salute, ma finalmente oggi sentivo le gambe forti. Ieri avevo corso anche in Svizzera, per una prova premondiale, complicatissima tecnicamnte, e quindi qui a Livigno mi sono trovato avvantaggiato”.

Mattia Debertolis: “Se guardo al distacco potrei essere rammaricato, ma invece sono felice per la mia prestazione”.

La dominatrice Christine Kirchlechner, sempre davanti a tutti gli intertempi nonostante le 43 primavere. Al contrario delle avversarie ha gareggiato solo oggi: “Sentivo di essere competitiva e di correre con facilità. Rispetto ad altre esperienze non ho sofferto l’altura. Nella prima fase di gara ho pure raggiunto l’avversaria partita prima di me e questo mi ha regalato ulteriore sicurezza”.

PERCORSO: Si è gareggiato su un percorso fisico, con grandi dislivelli, sulle piste che vedranno le specialità olimpiche di Milano Cortina 2026 e in condizioni meteo avverse. Una leggera pioggia che ha reso il terreno pesante e scivoloso. Salite e altura hanno completato il quadro delle difficoltà. In gara molto atleti che hanno ambizioni di maglia azzurra in vista dei Campionati Mondiali di luglio, in Svizzera. Il CT Stefano Raus ha potuto osservare da vicino i suoi atleti.

AUTORITA’: Presente, in rappresentanza del territorio, Luca Moretti, presidente APT Livigno. “Il Piccolo Tibet ha scoperto l’Orienteering e siamo rimasti ben impressionati dal movimento. Noi abbiamo messo a disposizione il nostro territorio, che ben si presta ad ospitare gli atleti. Siamo infatti un centro di destinazione di altitude training a cui si aggiungono le nostre peculiarità gastronomiche”.

L’evento, oggi tracciato da Michele Caraglio, è stata organizzato dalla ASD Agorosso di Tommaso Civera. “Per noi 3 giornate difficili, ma di grande soddisfazione”.

In Vatellina è intervenuto anche il Presidente FISO, Sergio Anesi. “Livigno è stato una piacevole scoperta. Ringraziamo Tommaso Civera e il suo staff per il lavoro svolto, con l’augurio di avviare un percorso sportivo anche in questa zona”.

Quello del ponte del 2-4 giugno è stato uno degli appuntamenti che vede la Valtellina coinvolta in un progetto di sviluppo dell’Orienteering nel corso degli anni. A settembre 2022 si è tenuta la prova di Tirano e Trivigno, e nel futuro nuovi appuntamenti sono calendarizzati su Morbegno, Valmalenco e Bormio (JWOC2025).

Un ringraziamento speciale, per la buona riuscita della manifestazione, va a Daniele Gerlin di Alpen Village ed alle strutture che hanno supportato le tappe dell’evento livignasco.

RAI SPORT: L’evento verrà trasmesso il 12 giugno su Rai Sport.

UOMINI ELITE:

1. Sebastian Inderst (PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D.) – 01:16:33

2. Mattia Debertolis (U.S. PRIMIERO) – 01:16:41

3. Manuele Ren (Team Ticino) – 01:18:55

4. Francesco Mariani (POL. ‘G. MASI’) – 01:19:17

5. Ilian Angeli (G. S. OR. FOLGORE) – 01:19:22

6. Giacomo Zagonel (POL. ‘G. MASI’) – 01:19:35

DONNE ELITE:

1. Christine Kirchlechner (SPORTCLUB MERAN) – 01:05:26

2. Elisa Bertozzi (Team Ticino) – 01:09:15

3. Anna Pradel (U.S. PRIMIERO) – 01:09:46

4. Elena Pezzati (Team Ticino) – 01:11:14

5. Anna Caglio (POL. BESANESE) – 01:13:52

6. Lucia Curzio (POL. ‘G. MASI’) – 01:14:19