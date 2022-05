Open day del Comitato paralimpico al golf di Roncegno

sabato, 28 maggio 2022

Roncegno – Open day per il golf paralimpico a Roncegno (Trento), Segnana: “Iniziativa che incentiva l’inclusione”.

Per persone con disabilità una giornata speciale al Golf Club di Roncegno: una giornata organizzata dalla sezione trentina del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), in collaborazione con la delegazione regionale Trentino Alto Adige della Federazione Italiana Golf, per permettere anche a chi necessita di sedia a rotelle di sperimentare con una carrozzina speciale questo bellissimo sport all’aria aperta.

Presente all’iniziativa l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, che ha ringraziato il Cip, l’amministrazione comunale, il Golf club e i volontari presenti: “È molto importante far conoscere le varie opportunità che permettono alle persone con disabilità di poter praticare i diversi sport sul territorio. Sono iniziative che incentivano l’inclusione e fanno allo stesso tempo conoscere il nostro Trentino e le tante attività che può offrire. In questo senso è stata pensata anche l’iniziativa “Trentino per tutti”, che vuole intercettare il bando statale per il turismo accessibile e punta a far diventare il Trentino una destinazione turistica inclusiva”. Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Roncegno Mirko Montibeller, il presidente del Golf club Roncegno Vincenzo Slavo, il delegato della Federazione Italiana Golf Trentino Alto Adige Riccardo Gaifass, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico in Trentino Massimo Bernardoni e i membri della giunta Cip Giancarlo Gozzer e Betti Nicolussi.

Il presidente del Cip ha ricordato il progetto dedicato agli sport paralimpici al Villa Rosa di Pergine, a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa e del gruppo di lavoro costituito ad hoc.

Quello di oggi è il terzo incontro sul territorio organizzato dal Cip: una prima giornata si è svolta a Cembra per il wheelchair curling, a cui sono seguite l’orienteering sempre a Roncegno e l’open day per il golf di oggi. Altri appuntamenti sono previsti prossimamente a Pergine con l’handbike e ad Arco per la vela.