Nuoto, trofeo Master Brescia: successo della Canottieri Garda Salò

lunedì, 6 febbraio 2023

Salò (Brescia) – La Canottieri Garda Salò prima al Trofeo Master Brescia: ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre alla 25esima edizione dell’attesissimo Trofeo Master Brescia, svoltosi nella vasca corta della piscina Lamarmora.

Master Brescia – Hanno partecipato alla gara 1028 atleti appartenenti a 84 diverse società sportive, 50 i nuotatori della squadra Master Canottieri.

In una giornata che ha visto crollare diversi record italiani ed europei di specialità, gli atleti gardesani si sono distinti soprattutto per la grande regolarità di prestazioni.

“Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi per questo risultato, che premia il grandissimo entusiasmo e l’impegno dei nostri atleti master – sottolinea Maurizio Pompele, responsabile tecnico della sezione nuoto della Canottieri -. Non si smette mai di essere un atleta nella vita, di migliorarsi e mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi. Ed è ancora più bello farlo insieme, bracciata dopo bracciata”.

Prossimo evento per il nuoto il 12 febbraio con la gara Propaganda al Polo Sportivo della Canottieri Garda, riservata ai bambini dai 5 ai 12 anni, per la quale sono provenienti dalle società bresciane

Società Canottieri Garda Salò – Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e internazionali, con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club. L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l’assegnazione della Stella e del Collare d’oro al merito sportivo, le massime onorificenza dello sport italiano.