Mtb-Orienteering, assegnati i titoli italiani Sprint e Middle

domenica, 9 ottobre 2022

Spilimbergo – Cambiano le location, le distanze e le mappe, ma non gli ordini d’arrivo. A Spilimbergo, nella Middle che assegnava il titolo tricolore, vincono ancora Fabiano Bettega (45.28 GS Pavione), al maschile, e Iris Aurora Pecorari (48′:28″ Semiperdo Or Maniago) al femminile. La vittoria assoluta in Elite va a Hemma Saarinen (46.41 Koovee) che però, essendo finlandese, non competeva per il titolo.

La sfida più agguerrita è stata quella tra Bettega e Luca Dallavalle che si è risolta a favore del tesserato del GS Pavione per soli 6″. Il bronzo è del veneto Riccardo Rossetto (Miquilenses 48′:17″) ormai tornato stabilmente a ottimi livelli.

Il podio tricolore femminile è completato da Laura Scaravonati (54′:46″ GS Pavione), collezionista di podi italiani nella sua lunghissima carriera agonistica, e Chiara Magni (1h:10:11″), 25enne lecchese e skyrunner (Nirvana Verde) e volto nuovo del movimento.

Giovani: In M20 vince Matteo Traversi Montani (Orienteering Pinè) che precede il compagno di club, Stefano Martinatti, e Michele Mirolo (Samiperdo).

DICHIARAZIONI: “Ho sbagliato proprio all’ultimo punto – le parole dello sconfitto Dallavalle – lasciando 10″ proprio alla fine. Peccato”.

Il campione italiano è Fabiano Bettega che quest’anno ha vinto praticamente sempre, tranne la long tricolore (a maggio in Val di Fiemme 1° Dallavalle). “E’ stata una sfida continua, questa Middle, ed un continuo superarsi con Luca. In gara non ci rendevamo conto, ma controllando gli intertempi si può vedere come io sia partito male, poi in recupero, perso ancora e poi vinto. Una bella soddisfazione al termine di una stagione lunghissima, che non ha mai registrato vere e proprie pause, e che ora mi vede piuttosto stanco. Il calendario nazionale prevede ancora una prova, a Cantù, il 29 e 30 ottobre con le finali di Coppa Italia Middle e Long”.

Al femminile la precedenza nelle dichiarazioni va a Henna Saarinen, 28 enne di Tampere e campionessa del mondo Mtb-O nella Sprint. “Ho apprezzato tantissimo il lavoro degli organizzatori che hanno realizzato percorsi divertenti e validi. Nella vita sono una studentessa universitaria in ingegneria elettronica, sfidare le azzurre è stato stimolante. Ora rientro in Germania e poi in Finlandia”.

Iris Pecorari, goriziana di Poggio Terza Armata nel comune di Sagrado: “Il confronto odierno è stato bellissimo. Saarinen è un punto di riferimento per me. In gara ho raggiunto Laura Scaravonati, con cui ho pedalato per un buon tratto. Abbiamo però commesso un errore perdendo più di un minuto. La mia stagione resta comunque molto positiva, con podi internazionali Junior e Under 23”.

Si è corso nella città del mosaico, Spilimbergo, dove è attiva una scuola internazionale di mosaicisti con 100 anni di storia, in una giornata di sole con un ottimo clima, ideale per competere.

Alla manifestazione è intervenuta Katia Aere, bronzo paralimpico a Tokyo 2020, che ha portato un messaggio importante. “Lo sport è vita e uno strumento di inclusione che mi ha aiutato a ritrovare nuovi obiettivi, dopo la malattia che mi ha colpito nel 2003”.

La società organizzatrice, Semiperdo Orienteering Maniago, ha dato prova di ottime capacità allestendo una 2 giorni che ha visto al via 120 bikers e un altro centinaio di concorrenti per la gara promozionale cittadina di corsa orientamento.

A guidare il gruppo Mauro Nardi e Giovanna De Masellis: “Non ci resta che ringraziare tutti i presenti. Abbiamo lavorato duramente per riuscire in questa organizzazione”.

La prova Middle è stata tracciata da Clizia Zambiasi: “Abbiamo assistito ad una corsa molto veloce con delle tratte lunghe di trasferimento che portavano a zone con grappoli di punti che hanno visto anche i big cadere in errore”.

Zambiasi ha espresso una considerazione sul movimento regionale: “Da alcuni anni stiamo lavorando con impegno e i risultati sono evidenti”. Infine un pensiero personale: “A Iris Pecorari (sua figlia) che mi regala la forza per portate avanti tutti questi impegni nell’Orienteering”.

Alle premiazioni è intervenuto l’Assessore allo sport di Splimbergo. L’evento gode della copertura televisiva di Rai Sport che trasmetterà una sintesi di 30′.

CLASSIFICA:

1 – Bettega Fabiano 00.45.28 G.S. PAVIONE

2 – Dallavalle Luca 00.45.34 GRONLAIT OR. TEAM

3 – Koffler Georg 00.47.08 Naturfreunde Villach Orienteering AUT

4 – Rossetto Riccardo 00.48.17 A.S.D MISQUILENSES OR.

5 – Blomster Anders 00.49.49 Vaasan Suunnistajat FIN

6 – Mariani Antonio 00.50.24 ORSA MAGGIORE

7 – Traversi Montani Michele 00.51.46 OR. PINÈ

DONNE:

1 – Saarinen Henna 00.46.41 Koovee

2 – Pecorari Iris Aurora 00.48.28 SEMIPERDO OR. MANIAGO

3 – Scaravonati Laura 00.54.46 G.S. PAVIONE

4 – Magni Chiara 01.10.11 NIRVANA VERDE

MTB-O TRICOLORI SPRINT: IRIS PECORARI E FABIANO BETTEGA CAMPIONI ITALIANI

Si è disputata a Maniago la prova Sprint che ha assegnato il titolo italiano di Mtb Orienteering. Fabiano Bettega (GS Pavione in 21’:20”) e Iris Pecorari (Sempierdo Maniago) hanno ottenuto il loro titolo al termine di una gara combattuta che ha visto salire sul podio anche il trentino Luca Dallavalle (Gronlait 21:39”) e veneto Riccardo Rossetto (23’:56” Misquilenses), tra i maschi, mentre al femminile le lombarde Laura Scaravonati (30’:29” GS Pavione) e Chiara Magni (36’:16”Nervana Verde).

Tra i giovani in M20 vince Matteo Traversi Montani (Orienteering Pinè) che batte il fratello Michele e Stefano Martinatti (Orienteering Pinè). Tra i più giovani, M17 sfreccia Rado Kalc 20.56 (Gaja – Sez Orientamento) che precede Michael Wild (21’:33” Haunold Or Team) e Francesco Zuliani (23’:06”) Semiperdo Orienteering Maniago.

Subito le parole dei protagonisti di oggi: “Una grande soddisfazione – afferma la neo tricolore e beniamina locale Pecorari, 18 anni goriziana – in una gara che vedeva al via la campionessa del mondo Sprint, Henna Saarinen (25’:23” prima, ma non competeva per il titolo italiano). Ho accusato un distacco inferiore al minuto e questo è un dettaglio per me importante. Ho corso con grinta ed ero curiosa di mettermi alla prova su un terreno che le si addiceva maggiormente”.

La gara: “Una prima parte veloce ed una seconda più complicata in cui la velocità scendeva. Credo di aver perso del tempo in una scelta lunga, ma resta per me un ottimo personale”.

La campionessa del mondo svela i motivi della sua presenza. “Ho scelto di venire in Italia a gareggiare abbinando la vacanza. In questo periodo sono in Germania dove c’è il mio compagno. Da lì abbiamo scelto di scendere sin qui, sapendo che avremmo trovato buone mappe e clima favorevole”. Sulla rivale italiana: “Pecorari è un grande talento, credo stia facendo molto bene e le auguro una bella carriera”.

Il vincitore Bettega, che in questa stagione sembra essersi avviato al ruolo di numero uno a livello nazionale: “Non so se sono il leader, perché Luca Dallavalle è sempre monumentale. Lui è un riferimento e credo che già dal prossimo anno tornerà ai suoi livelli, così come Riccardo Rossetto con cui possiamo formare una grande Staffetta a livello internazionale”. Sulla Sprint: “Ero il favorito e non è facile mantenere fede al pronostico, ma ho corso bene, senza sbagliare”.

Rammarico per Luca Dallavalle “Quest’anno non sono mai stato ai miei livelli – le parole del campione trentino – se non alla Staffetta in Coppa del Mondo. Ho commesso 2 errori importanti. Un 2022 in cui c’è sempre stato qualche problema”.

Un errore iniziale pure per Riccardo Rossetto che ne ha condizionato il resto della prova. La Sprint non perdona.

La prova si è svolta nel territorio di Maniago, città famosa per la produzione di lame, forbici, coltelli, cavatappi e mosaici. Preziose le testimonianze racchiuse nel Museo del Coltello, che racconta una storia bella, dura e profonda. Un know how sviluppatosi nel corso di centinaia di anni grazie alla presenza di acqua che ha garantito il processo industriale. Oggi il settore vede la sua continuazione nel distretto industriale del coltello che impiega 1.800 addetti distribuiti in 200 aziende.

Un prodotto di eccellenza del Made in Italy che ha dato vita al marchio QM (Qualità Maniago) con acciai speciali e materiali ad alta resa. Lo sviluppo tecnologico ha reso così realtà l’industria di tipo 4.0, ben lontana da quei processi produttivi raccontati nel museo che incidevano anche sulla salute degli artigiani dell’epoca.

Si chiude così la giornata che ha visto l’ASD Semiperdo di Maniago impegnata a livello organizzativo e che ha coinvolto circa 30 volontari. Importante anche il supporto della locale Protezione Civile e del Comune che hanno garantito la sicurezza dei concorrenti con la chiusura al traffico di alcune vie.

“Grazie a chi ci ha dato fiducia – le parole di Clizia Zambiasi, tracciatrice, organizzatrice e presidente FISO FVG – il mio obiettivo è quello di farvi divertire e speriamo di esserci riusciti. Grazie agli amici italiani e stranieri (presenti sloveni, austriaci e finlandesi). Oggi pensavo questa fosse la mia ultima gara come organizzatrice, ma appena finito di ritirare i punti dal percorso pensavo già al 2023. Da sola non posso fare nulla, quindi conto sull’aiuto di tutti”.

Adriano Bettega, responsabile del settore Mtb-O Fiso. “Faccio i complimenti a chi ha organizzato, voglio sottolineare l’impegno profuso. Abbiamo trovato un campo gara perfetto con i terreni falciati”.

Mauro Nardi e Giovanna De Masellis, presidente Semiperdo ASD: “C’è tanta fatica dietro ad un appuntamento del genere, ma quando arrivano i risultati e ottieni l’obiettivo, allora è una soddisfazione”.

Si è gareggiato in una bellissima giornata di sole con temperature di 24 °.

CLASSIFICA:

1 – Bettega Fabiano 21.20 G.S. PAVIONE

2 – Dallavalle Luca 22.39 GRONLAIT OR. TEAM

3 – Rossetto Riccardo 23.56 A.S.D MISQUILENSES OR.

4 – Koffler Georg 00.23.57 Naturfreunde Villach Orienteering

5 – Osti Dante 00.24.18 PANDA OR. VALS.

6 – Turra Piero 00.24.34 G.S. PAVIONE

WOMEN ELITE:

1 – Saarinen Henna 00.25.23 Koovee

2 – Pecorari Iris Aurora 00.26.23 SEMIPERDO OR. MANIAGO

3 – Scaravonati Laura 00.30.29 G.S. PAVIONE

4 – Magni Chiara 00.36.16 NIRVANA VERDE

5 – Simoni Francesca 00.42.41 PANDA OR. VALS