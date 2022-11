Mtb-Orienteering, a Cantù festeggia il trentino Fabiano Bettega

martedì, 1 novembre 2022

Imer (Trento) – Il Trentino Fabiano Bettega (GS Pavione) e Iris Pecorari (Semiperdo Maniago) sono il nuovo che avanza nel mondo della Mtb-Orienteering. Di fatto, a Cantù (Como) si è tenuto un passaggio di consegne tra il campione Luca Dallavalle, almeno per il 2022, che è sorpassato dall‘afiere del GS Pavione.

A Cantù la sfida è stata quella che ha caratterizzato la stagione, con Bettega – Dallavalle superiori a tutti in un confronto continuo. Il primierotto ha dimostrato di essere il numero uno anche se, solo ieri, ha messo le mani sulla Coppa Italia 2022 (nella foto © FISO i vincitori).

Il tesserato del Gronlait Orienteering team, pluri campione del mondo, ha accettato il risultato “è la legge dello sport” ha spiegato, ma è già focalizzato sul 2023. “Ci sono i Mondiali e la Coppa del mondo di fine anno in Trentino che mi stuzzicano. Si tratta di fare bene quei 2 mesi. Ora però è meglio non pensarci, ma godersi l’inverno, sui pedali o, meglio ancora in caso di neve, sugli sci”.

Chi festeggia però è Bettega che chiude una stagione da vero mattatore in testa alla Coppa Italia con 175 punti a + 35 dal suo rivale. “Nel 2022 sono stato quasi sempre superiore – afferma il vincitore – anche se Dallavalle ha spesso avuto la possibilità di vincere. Una sfida avvincente e lunga. La strategia? Sono partito forte sin dalle prime gare e credevo di dover contenere il suo ritorno nella seconda parte dell’anno”.

I segreti del successo: “Sono sicuramente cresciuto, lo vedo da confronti nella XCO (le gare di mtb classiche) e dagli allenamenti. Parlo dei confronti fuori dal mondo dell’Orienteering”. Ora si guarda già al 2023. “Speriamo ci sia un nuovo grande confronto con l’inserimento di Riccardo Rossetto. Questa continua sfida ha innalzato molto il livello”.

Stagione piena anche per Iris Pecorari: “Non credo di fermarmi qui – racconta la friulana – ci sono ancora prove di duathlon e winter triathlon. Nel 2022 puntavo più alle gare internazionali e poi, ovviamente, non volevo lasciare per strada nulla. Questa Coppa è una bella soddifazione”.

LA LONG: Successo di Bettega su Dallavalle e bronzo per Antonio Mariani. Ai piedi del podio Piero Turra. Tra le donne seconda di giornata è Laura Scaravonati che precede Chiara Magni. Tra i giovani della M20 successo per Matteo Traversi Montani che precede Francesco Ioratti e Sebastiano Akira Cavagnis.

La gara è stata tracciata da Mario Ruggiero che messo in seria difficoltà i concorrenti che si sono sfidati nel bosco tra i comuni di Cantù, Brenna e Alzate Brianza.

“Oggi, soprattutto i meno esperti, sono stati messi in difficoltà dalla presenza di numerose foglie sui sentieri che nascondevano le tracce. Abbiamo preparato un tracciato più filante rispetto a ieri, su queste colline brianzole”.

Per la società Nirvana Verde il bilancio spetta a Andrea Gianotti: “Tutto è andato bene. Un ottimo evento per noi che da anni non allestivamo prove di Mtb-O. Siamo soddisfatti di aver avuto quasi 100 concorrenti al via, con presenze pure dalla Svizzera e dal territorio con diversi Esordienti. Si è gareggiato in un’area boschiva molto amata dai bikers che spero tutti abbiano potuto apprezzare. Grazie ai circa 15 volontari della nostra associazione che hanno permesso la buona riuscita dell’evento”.

Nirvana Verde che guarda a nuovi obiettivi: “Il 27, a Brescia, avremo una bi-sprint di Corsa Orientamento e stiamo già lavorando per la buona riuscita della manifestazione”.

Tocca ad Adriano Bettega, responsabile di settore, chiudere con i commenti: “E’ stata un’annata intesa, dove siamo riusciti a dar vita ad un calenadario di livello. Ora si pensa al 2023 dove alcune società si sono già proposte per contiunare a lavorare”. Gli appuntamenti: “Lavorermo anche sull’alto livello con 3 momenti clou: gli Europei in Portogallo, i Mondiali in Rep Ceca e la Coppa del Mondo in Trentino”.

CLASSIFICA

MASCHILE

1 ME 01:42:56 Bettega Fabiano G.S. PAVIONE

2 ME 01:45:13 Dallavalle Luca GRONLAIT OR. TEAM

3 ME 01:50:46 Mariani Antonio ORSA MAGGIORE

4 ME 01:58:40 Turra Piero G.S. PAVIONE

5 ME 02:07:46 Rossetto Riccardo A.S.D MISQUILENSES OR.

6 ME 02:10:03 Mariani Francesco POL. ‘G. MASI’

DONNE:

1 WE 01:43:23 Pecorari Iris Aurora SEMIPERDO OR. MANIAGO

2 WE 02:01:28 Scaravonati Laura G.S. PAVIONE

3 WE 02:11:41 Magni Chiara NIRVANA VERDE

M20:

1 M20 01:37:07 Traversi Montani Matteo OR. PINÈ

2 M20 01:50:48 Ioriatti Francesco OR. PINÈ

3 M20 01:54:44 Cavagnis Sebastiano Akira FONZASO