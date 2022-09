Motonautica, Michele Cadei, presidente della FIM Lombardia

giovedì, 8 settembre 2022

Casazza – Il campione bergamasco Michele Cadei, presidente del Comitato Regionale FIM Lombardia.

Un nuovo prestigioso traguardo per un autentico fuoriclasse: il 7 volte Campione italiano di moto d’acqua Michele Cadei è il nuovo Presidente del Comitato Regionale lombardo della Federazione Italiana Motonautica.

Michele Cadei ha vinto la sfida con il delegato Giorgio Galli, in carica dal 1985, dando così vita a uno storico passaggio di testimone. Il pilota orobico, accompagnato dalla sua “portafortuna”, la figlia Nicole, stella nascente della moto d’acqua azzurra, si è detto emozionato, onorato ed entusiasta della nuova nomina: “Sono davvero felice di poter rappresentare la Lombardia, accompagnandola in questo fondamentale processo di crescita. Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicino, credendo in me e supportandomi incondizionatamente. Un ulteriore grazie, speciale, al presidente Nazionale FIM Vincenzo Iaconianni, straordinaria figura dello sport tricolore”.

Michele sarà affiancato da numerosi consiglieri bergamaschi (4 su 5 totali), di cui due appartenenti alla società Moto d’Acqua Italia, eccellenza del nostro territorio: Sonia Carrara (Consigliere societaro regionale), Michele Marras (Consigliere regionale), Alberto Santini (Consigliere rappresentante atleti) e Katia Cremaschi (Consigliere rappresentante tecnici), oltre al Consigliere Societaro Andrea Gelmetti. Per la Lombardia si tratta di un nuovo esordio, poiché sarà per le prima volta rappresentata da un vero e proprio Comitato, anziché da una delegazione (è la terza regione italiana a poter vantare questo titolo, dopo Campania ed Emilia Romagna); un capitolo importante, dunque, che proietta l’intero movimento motonautico in un nuovo futuro, di ambizione e successo. Oltre ai trionfi tra le onde, Cadei è pronto a conquistare nuove vittorie, anche giù dalla moto.