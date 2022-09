Mondiale Trial a Ponte di Legno, successi per Grattarola, Bou, Tournour, Bristow e Bauml: i risultati

sabato, 17 settembre 2022

Ponte di Legno – In Alta Valle Camonica prima giornata di gare della sesta tappa del Mondiale di Trial. A Ponte di Legno suona il tricolore con la vittoria del sabato nella classe regina TrialGP andata al lecchese Matteo Grattarola su Beta Factory, precedendo Toni Bou su Montesa e Adam Raga Sans su TRSS. Bou festeggia il 32° titolo iridato, superando anche Giacomo Agostini in quanto a vittorie di campionati sulle due ruote in tutte le classi.

Nella categoria Trial2 vittoria di Gianluca Tournour, su Gas Gas, del Moto Club Sebino, davanti a Lorenzo Gandola su Beta e a Pablo Suarez Jambrina su Montesa.

Al femminile, il podio nella classe regina TrialGP è composto da Emma Bristow su Sherco, Berta Abellan e Andrea Sofia Rabino su Beta. Theresa Bauml su Vertigo vince in Trial2, seconda Denisa Pechackova su Beta e Sara Trentini su Vertigo.