Ponte di Legno, Mondiale di Trial: allestiti i campi gara, nel weekend lo spettacolo

Ponte di Legno (Brescia) – Tutto è pronto a Ponte di Legno (Brescia) per il Mondiale di Trial, in programma da venerdì 16 a domenica 18 settembre. I dodici campi gara sono stati allestiti e lo spettacolo sarà visibile a tutti: le prove saranno dalla Val Sozzine fino al prato antistante la cabinovia Ponte di Legno-Tonale, dove è in programma la spettacolare esibizione finale su sassi.

E’ un evento agonistico importante per l’Alta Valle Camonica, che lo scorso anno a Ponte di Legno e nel passato a Temù, ha già organizzato prove del Campionato Italiano, sempre sotto l’organizzazione del Moto Club Dynamic Trial di Darfo Boario Terme (Brescia). La tracciatura delle zone della gara del prossimo weekend da parte di una quarantina di volontari che si sono alternate negli ultimi due mesi è ormai conclusa e in questi giorni l’organizzazione è concentrata sui dettagli, allestimento del paddock, uno al Palazzetto dello Sport in viale Venezia e l’atro in via Cida. “Da trialista praticante, pilota e organizzatore – sottolinea Roberto Mazzola, presidente del Dynamic Trial – mi ero prefissato un percorso bellissimo e un arrivo spettacolare, quello che abbiamo allestito a Ponte di Legno per il Mondiale”.

Al via del Mondiale i migliori piloti di trial a livello mondiale, compreso il pluridecorato Toni Bou, e il campione italiano Matteo Grattarola, che daranno spettacolo per conquistare la tappa del Mondiale e concludere in bellezza la stagione agonistica. Si parte venerdì 16, con la presentazione del riders in piazza XXVII settembre a Ponte di Legno alle 19; alle 9 di sabato 17 settembre il via alle prove e domenica 18, gare dalle 9 e gran finale nel pomeriggio con le premiazioni finali.

