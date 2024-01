Molto bene la Polisportiva camuna ai tricolori Indoor Para-Archery di Novara: i risultati

domenica, 28 gennaio 2024

Novara – Si è svolta al Pala Igor di Novara la 37esima edizione dei Campionati Italiani Indoor Para-Archery alla quale hanno partecipato alcuni atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Questi i risultati della prima giornata: nella categoria W1 femminile a vincere l’oro di classe è Daila Dameno della Polisportiva Disabili Valcamonica con 552 punti, argento per Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) con 539 e bronzo per Stefania Giacometti sempre della Polisportiva Disabili Valcamonica con 358. Nella stessa giornata nella gara a squadre categoria Compound la coppia della Polisportiva Francesco Lebrino – Dario Torri è giunta seconda battuta dalla coppia Perna – Coluccini della Associazione Arcieri Kentron Dard. Nell’individuale Compound maschile Dario Torri è giunto al settimo posto con 548 punti mentre Francesco Lebrino nono con 545 punti.

Domenica 28 sono stati assegnati i titoli tricolori: la coppia Torri – Lebrino, dopo aver battuto i bergamaschi Bellini – Schieda per 142 a 127 si è presa anche la rivincita sulla formazione degli Arcieri Kentron Dard vincendo in finale per 142 a 141 conquistando così il titolo italiano. Nella categoria W1 Femminile secondo posto per Daila Dameno sconfitta in finale da Asia Pelizzari (Arcieri Del Castello) 139 a 134 e terzo posto per Stefania Giacometti sempre della Polisportiva Disabili Valcamonica.