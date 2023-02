Master Old Stars: curiosità e risultati delle gare di sci in Valgerola

venerdì, 3 febbraio 2023

Valgerola (Sondrio) – Master Old Stars in Valgerola (Sondrio), giornata storica. Tante “prime volte” nella stessa giornata non era mai accaduto in 36 anni di attività. I Master Old Stars hanno scritto pagine irripetibili di sport, movimentato decine di migliaia di concorrenti, inventato feste ed occasioni di svago ed aggregazione. Ma la Valgerola ha rappresentato una tappa storica che per tanti motivi, resterà unica ed irripetibile (nelle foto dall’alto al basso: Roberto Cantù, podio Super 60, podio super 50, podio Dame C2 con Melissa Colombo al centro).

Storico perché gli Old si sono ritrovati per 463 volte in molte località lombarde, da grandi a piccole, ma in Valgerola sono approdati per la prima volta nei giorni scorsi per i due giganti infrasettimanali. Storico perché mai un atleta di 93 anni aveva disputato e concluso una gara tra gli Old; il “primato” precedente era detenuto da Atuel Salvi che a Foppolo circa 18 anni fa aveva gareggiato sul Montebello a 91 anni. Stavolta il testimone di longevità sportiva (e mentale) è passato al milanese Roberto Cantù, partecipante storico del Circuito ma anche di varie gare di Coppa Italia, che oltre a raggiungere le varie località in auto da solo, tiene a precisare che gli anni sono soltanto, 92 e sei mesi….

Storico perché in Valgerola sono entrati a far parte dei Master Old Stars ben undici nuovi iscritti, un bel segnale per la continuità futura; e nelle due categorie meno partecipate per ovvii motivi, i Super 50 e 55, ci sono stati 14 iscritti, oltre a 3 Junior under 50.

Storico perché in Valtellina, con circa 200 iscritti nei due giganti, si è tornati ai livelli pre Covid, segnale importante e in controtendenza che conferma la validità della formula infrasettimanale condita da eventi collaterali; stavolta dopo le premiazioni c’è stato un seguito di fisarmonica e poi una degustazione del formaggio Bitto, tipo della Valgerola, accompagnato da miele nostrano di castagno.

Notizie più di colore che sportive sono state la presenza in contemporanea della banda Zugnoni, in tutto sei parenti, così come il ritorno sulla neve ma non in gara di Gigi Magni, presidentissimo del gruppo de La Recastello bloccato in inizio stagione da un malanno che fortunatamente pare risolto. E la presenza con due atleti di un nuovo sci club, il Gem Monza.

Ed infine scroscianti applausi all’ ex campione mondiale Master, Natalino Bavo, assente tra i pali da alcune stagioni; alla soglia degli 80 anni e con due ginocchia bioniche rifatte, ha ritrovato la voglia di cronometro proprio tra gli amici Old Stars e con l ‘impegno di non mancare alle prossima dodici competizioni stagionali.

Ma Pescegallo di Valgerola ha soprattutto significato due belle gare di gigante, in una località tipica di montagna che riporta indietro con la mente almeno a trent’anni fa; ma ora la nuova squadra operativa capitanata da Luciano Curtoni (con tanti auguri collettivi per le prossime gare mondiali della figlia Elena) ha già dimostrato di saperci fare e di avere idee chiare per il rilancio, forte del requisito indispensabile, tanta neve naturale e le giuste temperature.

Tante le “doppiette” vincenti come quelle di Felice Battistini (Super 80), Silva Montini (Dame C6), Graziella Carrara (C5), Marisa Zugnoni (C4), Cristina Santambrogio (C3), Melissa Colombo (C2) con il miglior tempo assoluto, Giorgio Curtoni (Super 70), Mario Sabbadini (Super 65), l’attuale campione italiano di SuperG Amos Fazzini (Super 60), Gianni Mulazzi con il migliore assoluto tra i Super 55 e Simone Ciaponi tra gli Junior.

LE CLASSIFICHE Gara 1

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 57.60; 2. Marika Maglia (Cernobbio) 1.19.70. . Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 46.60; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 54.11; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 59.15. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 48.50; 2. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 52.06; 3. Piera Belotti (La Recastello) 54.47 . Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 53.21; 2. M.Luisa Merelli (La Recastello) 54.94; 3. Livia Cominelli (La Recastello) 55.48 Dame C2: 1. Melissa Colombo (Ski Mountain) 44.20; 2. Renata Ferrario (SC Cernobbio) 44.93; 3. Delia Merelli (La Recastello) 54.54 Super 85: 1. Sandro Cesati (Ski Mountain) 1.13.99. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 48.83; 2. Orio Piras (Ski Mountain) 49.75; 3. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 52.49. Super 75: 1. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 44.19; 2. Roberto Fumasoni (Cernobbio) 44.96; 3. Giuseppe Bavo (Cernobbio) 44.97. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 41.54; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 44.08; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 45.95 Super 65: 1. Mario Sabbadini (La Recastello) 42.23; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 42.37; 3. Angelo Balzaretti (Cernobbio) 43.63 Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 39.70; 2.Fausto Pomoni (Ski Mountain) 40.25; 3. Sergio Orio (Ski Mountain) 41.17 Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 39.70 ; 2. Marco Plona (Ski Mountain) 39.92; 3. Marco Salvadori (Cernobbio) 40.63 Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 39.60; 2. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 40.01; Cristian Perlini (Cernobbio) 41.41. Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 38.50; 2. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 41.47; 3. Alessandro Danielli (Cernobbio) 55.13

LE CLASSIFICHE Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 58.67; 2. Marika Maglia (Cernobbio) 1.16.80. . Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 47.78; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 56.33; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 59.10 Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 50.24; 2. Bruna Mattarelli (Ski Mountain) 53.26; 3. Piera Belotti (La Recastello) 54.12 . Dame C3: 1. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 50.86; 2. M.Luisa Merelli (La Recastello) 55.47; 3. Marina Birolini (Ski Mountain) 55.62 Dame C2: 1. Melissa Colombo (Ski Mountain) 44.70; 2. Renata Ferrario (SC Cernobbio) 47.12; 3. Delia Merelli (La Recastello) 54.68 Super 85: 1. Sandro Cesati (Ski Mountain) 1.12.80; 2. Roberto Cantù (Cernobbio) 1.13.10. Super 80: 1. Felice Battistini (Ski Mountain) 47.14; 2. Orio Piras (Ski Mountain) 51,66; 3. G.Antonio Vallè (Ski Mountain) 52.80. Super 75: 1. Lino Garbellini (Cernobbio) 43.64; 2. Giuseppe Bavo (Cernobbio) 43.66; 3. Achille Cattaneo (Ski Mountain) 43.71. Super 70: 1. Giorgio Curtoni (Ski Mountain) 41.54; 2.Carlo Ferri (Cernobbio) 44.61; 3. Livio Zugnoni (Cernobbio) 44.82 Super 65: 1. Mario Sabbadini (La Recastello) 41.10; 2. Adriano Carrara (La Recastello) 41.91; 2. Danilo Gandossi (La Recastello) 42.22 Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 39.85; 2.Fausto Pomoni (Ski Mountain) 40.24; 3. Sergio Orio (Ski Mountain) 41.59 Super 55: 1. Gianni Mulazzi (Ski Mountain) 38.43 ; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 40.25; 3. Marco Salvadori (Cernobbio) 40.74 Super 50: 1. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 39.22; 2. Walter Ciaponi (Cernobbio) 39.41; 3. Cristian Perlini (Cernobbio) 41.88. Junior: 1. Simone Ciaponi (Cernobbio) 38.29; 2. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 40.67; 3. Alessandro Danielli (Cernobbio) 52.43.

di Ch. Pa.