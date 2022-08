La Fraglia Vela Riva sul tetto del mondo con gli atleti della squadra Laser

martedì, 2 agosto 2022

Riva del Garda – Successi iridati per la Fraglia Vela Riva da oltreoceano, dove tre atleti fragliotti Mattia Cesana, Antonio Pascali e Emma Mattivi hanno partecipato al Campionato del Mondo Giovanile ILCA 6.

Sotto la guida consolidata del coach Fabio Zeni, la squadra ha preso parte alla manifestazione organizzata in Texas dalla Houston Yacht Club, che ha richiamato sulla linea di partenza oltre 150 atleti da tutto il mondo.

Mattia Cesana ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, il titolo più ambito, cioè quello di Campione del Mondo Giovanile ILCA 6, mentre il compagno di squadra Antonio Pascali ha messo il sigillo sul titolo iridato nella categoria Under 17. Grandissima performance anche per Emma Mattivi, unica ragazza italiana sulla linea di partenza, che ha chiuso il Mondiale al quinto posto overall.

“Una serie di regate impegnative, con condizioni di vento teso fino a 20 nodi che sono tipiche per il campo Texano, dove la brezza entrava puntuale ogni giorno dopo le 14.00 – ha raccontato il coach Fabio Zeni, proseguendo: “I ragazzi hanno gestito bene l’emozione e le energie in questa lunga competizione. Mattia Cesana ha iniziato la serie in maniera conservativa, per prendere le misure con la flotta e valutare il proprio stato di forma. Da lì, è iniziata la sua bellissima serie a bordo di una barca a noleggio che comunque non era la sua e con il fisico appesantito dalle tante ore di fuso orario, fino alla vittoria del Mondiale, arrivata addirittura con una regata d’anticipo”.

“Altrettanto bella la serie di regate completate da Antonio Pascali, che tra alti e bassi è riuscito a tenersi alle spalle il principale competitor, lo Sloveno Luka Zabukovec, portando in casa Fraglia Vela Riva lo stesso titolo che lo scorso anno era andato a Mattia Cesana e grande risultato per Emma Mattivi, quinta nel ranking femminile, che ha ottenuto un risultato eccezionale considerando che le condizioni di vento forte che abbiamo trovato in Texas non sono quelle che lei predilige. Grande campionato per tutti i ragazzi, grandissima soddisfazione e meraviglioso risultato per tutta la squadra!” ha concluso il coach Fabio Zeni.

Rientrata in Italia, la squadra volge lo sguardo al prossimo appuntamento in calendario, il Campionato Italiano in programma a Salerno ad inizio settembre.

Classifiche complete della manifestazione a questo link.