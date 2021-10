La 500 Miglia Touring incorona Vincenzo e Paolo Bricchetti

domenica, 3 ottobre 2021

Brescia – La 500 Miglia Touring ha incoronato ancora una volta la coppia formata da Vincenzo e Paolo Bricchetti, padre e figlio, che hanno portato a casa il miglior risultato in assoluto nelle verifiche che uniscono le prove a cronometro con i test di cultura generale e curiosità del territorio.

La 500 Miglia Touring è partita da Brescia venerdì 1 ottobre con tappe a Cremona e Piacenza fino a Rapallo per poi proseguire ieri, sabato 2 ottobre, da Rapallo a Casale Monferrato fino a Stresa. Il servizio d’ordine è stato gestito dalla Polizia Stradale di Brescia, coordinato dal comandante della Polstrada di Darfo Boario, Pierangelo Mensi,

La terza ed ultima giornata della XXIII edizione della 500 Miglia Touring è partita questa mattina da Stresa, sul lago Maggiore, e ha percorso le vie del Piemonte e della Lombardia fino a Monza dove c’è stata la prima sosta nella suggestiva cornice della Villa Reale, palazzo in stile neoclassico realizzato a Monza dagli Asburgo – quale residenza privata – durante la dominazione austriaca del XVIII secolo. La giornata è continuata a Cassano d’Adda con il pranzo all’Hotel Ristorante Julia Villa Maggi Ponti dove il taglio della torta da parte degli organizzatori ha sigillato la buona riuscita di questo evento.

A Brescia in corso Zanardelli, nonostante il tempo incerto e qualche goccia di pioggia, l’arrivo delle auto intorno alle 18 accolti da due ali di folla tra cui curiosi, appassionati, turisti o bresciani che si sono concessi una passeggiata nel centro storico in questa prima domenica di ottobre (nelle foto le auto a Brescia e i primi classificati).

La classifica finale

1° Classificato

n°44 – Vincenzo e Paolo Bricchetti – auto: PORSCHE 996 4S CABRIO del 2004

2° Classificato

n° 29 – Alessandra Stefanetto e Michela Gambarotto – auto: ALFA ROMEO 2000 DUETTO SPIDER del 1980

3° Classificato

n° 9 – Gianni Sassella e Carmen Mauri – auto JAGUAR XK150 del 1958

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori che al termine hanno consegnato delle targhe di riconoscimento agli sponsor e a tutti colori che hanno collaborato, tra cui il Comune di Brescia – per il quale era presente l’assessore Alessandro Cantoni -, la Polizia Locale di Brescia, la Polizia Stradale di Brescia che ha seguito tutto l’evento per quanto riguarda la scorta tecnica, e l’equipaggio della Lamborghini della Polizia che ha attirato su tutto il percorso gli sguardi increduli di innumerevoli curiosi, indistintamente grandi o piccini.