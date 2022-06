Iscrizioni fino all’8 luglio alla Rosengarten Schlern Skymarathon

mercoledì, 22 giugno 2022

Tires – La Rosengarten Schlern Skymarathon è un gioiello tra le corse in montagna e il 9 luglio Tires diventerà la Mecca dei trail runner. L’obiettivo: 45 chilometri e 3000 metri di dislivello senza asfalto in 5 ore per i migliori atleti, ma anche in 6, 7, 8, 9 fino a un massimo di 10 ore per tutti coloro che, pur correndo su terreni piuttosto tecnici, intendono anche godersi il panorama unico nel bel mezzo del patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO. La partenza è prevista alle ore 7:00 nelle immediate vicinanze dell’Hotel Cyprianer Hof. Informazioni e iscrizione su www.skymarathontiers.it