International Mountain Running Cup: argento al camuno Morosini

domenica, 26 giugno 2022

Rogno – Nicola Morosini, l’azzurro dell’Us Rogno, è medaglia d’argento all’International Under 18 Mountain Running Cup, che si è disputato oggi a Saluzzo. L’Italia, grazie a due atleti sul podio Nicola Morosini (U.S. Rogno) e Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani), rispettivamente secondo e terzo ha vinto il titolo a squadre.

Nella gara individuale ha trionfato Maciej Lachowksy che è riuscito a resistere agli attacchi di Morosini (nella foto), distanziandolo sul traguardo di 4′, terzo il cuneese Romano. Quarto l’americano Porter Middaugh, quinto Luca Curioni (GP Valchiavenna), dell’Italia B. Marcello Scarinzi (Pol. Albosaggia), terzo dell’Italia A è nono, preceduto da Angus Wright (Scozia), ottavo, Benjamin Anderson (USA) settimo, Oscar Gaitan Mordillo (Spagna) sesto. In terra camuna, soprattutto il team di Rogno ha espresso le congratulazioni a Nicola Morosini che si sta imponendo tra gli Under 18 a livello nazionale e internazionale. Il sindaco di Rogno, Cristian Molinari, ha commentato: “Non ci sono parole per descrivere un’emozione così bella! Posso solo dire grazie Nicola! Grazie Us Rogno”.

L’Italia B ha visto i piazzamenti di Gabriele Francesco Laurenti (Atl. Pinerolo) è undicesimo, Samuel Zanaboni (Atl. Alta Valtellina) 15esimo, Nicola Pisoni (Trilacum) 19esimo e 25esimo Erik Canovi (Pol. Albosaggia).