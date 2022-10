Il pilota Marco Gianesini rientra al Rally del Sebino

venerdì, 7 ottobre 2022

Lovere (Bergamo) – Il pilota valtellinese Marco Gianesini rientra al Rally del Sebino. A bordo di una Renault Clio Williams ed insieme al navigatore bergamasco Marco Bergonzi, il driver della New Star3 sarà in gara nel rallyday loverese.

Dopo alcuni mesi di pausa forzata, Marco Gianesini torna ad indossare il casco in occasione della 10° edizione del Rally del Sebino, rallyday che si correrà domani, domenica 9 ottobre, sulle sponde bergamasche del Lago d’Iseo.

Insieme all’amico Marco Bergonzi, Gianesini (© Photo Briano) ritroverà la sua “amata” Renault Clio Williams che tante soddisfazioni gli ha regalato anche nel recente passato.

Al via con il numero 56, l’equipaggio lombardo in forza alla Top Rally ritorna a condividere l’abitacolo in una sfida che vedrà contrapporsi ben dieci equipaggi di classe A7 su un totale di 133 iscritti!

Le prove speciali teatro della sfida saranno la Rogno, la Val di Scalve e la Gleno che, ripetute due volte, porteranno la conta finale a trentasette chilometri cronometrati.

La partenza è fissata per le 8.01 mentre l’arrivo per le 16.31 presso il Porto Turistico di Lovere, nella giornata di domenica 9 ottobre.