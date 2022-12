Il Cai Pezzo-Ponte di Legno organizza corso base di scialpinismo per ragazzi

Ponte di Legno (Brescia) – Prende avvio il corso base di scialpinismo per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, promosso dal Cai (Club Alpino Italiano) di Pezzo-Ponte di Legno. Il corso sarà coordinato dai responsabili del Cai con la direzione di una guida alpina, per poter partecipare è obbligatoria l’iscrizione al Cai e la padronanza della tecnica sciistica di base. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 2 gennaio: per informazioni in merito al corso e ai materiali necessari è possibile rivolgersi a Devis Kaswalder, recandosi nella sede Cai il lunedì o il venerdì dalle 21 alle 23 oppure scrivendo a: pezzopontedilegno@cai.it. Il costo d’iscrizione al corso è 50 euro.

Il programma del corso: il 6 gennaio – presso la sede del Cai in piazzale Europa a Ponte di Legno (Brescia) – presentazione del corso e la prima uscita; il 29 gennaio lezione di tecnica di salita e di discesa, scelta della traccia; 17 febbraio uscita serale; 5 marzo tutti insieme al raduno sci-alpinistico del Mortirolo; 15-16 aprile uscita finale con pernottamento in rifugio. Il corso sarà garantito al raggiungimento di 10 partecipanti.

Il Cai Pezzo-Ponte di Legno, che ha aperto le iscrizioni e i rinnovi quota 2023, ha in programma un corso adulti che partirà nel prossimo mese di gennaio 2023. Informazioni posso essere chieste telefonando o recandosi nella sede di piazzale Europa tutti i lunedì e venerdì sera dalle 21 alle 23.