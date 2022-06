I Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle a Ponte di Legno

lunedì, 13 giugno 2022

Ponte di Legno – Tornano a Ponte di Legno (Brescia) i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle, punto di forza dell’IRG-Italian Roller Games: dal 20 giugno al 15 luglio Ponte di Legno e l’alta Valle Camonica saranno invasi da centinaia di atleti.

Nel 2015 Ponte di Legno ha ospitato i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico a Rotelle, organizzati dalla Rosa Camuna Skating, con grande soddisfazione degli atleti, dei tecnici, dei giudici, delle 15 nazioni che vi hanno preso parte oltre che del pubblico che ogni giorno ha riempito il palazzetto dello sport messo a disposizione della Amministrazione comunale di Ponte di Legno.

Il pubblico ha apprezzato l’evento e ha accolto con simpatia e ospitalità le migliaia di presenze che l’hanno caratterizzato, tanto da sollecitarne altri. L’Amministrazione Comunale, insieme alla Società Sportiva Dilettantistica Rosa Camuna, si è prodigata in ogni modo affinché il momento d’incontro e di confronto di tanti atleti e di tante nazioni nel fantastico scenario dell’Alta Valle Camonica risultasse indimenticabile… e così è stato.

Da più parti sollecitata, la Rosa Camuna Skating, non ha potuto esimersi dal realizzazione a Ponte di Legno anche i campionati italiani 2017 e 2019 di pattinaggio artistico.

Ora la SSD Camuna, nella persona del presidente Ausilio Priuli, annuncia di aver ricevuto l’incarico dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), presieduta Sabatino Aracu, presidente anche della World Skate, di organizzare ancora a Ponte di Legno, i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle per il 2022, punto di forza dell’IRG-Italian Roller Games Allievi A/B libero, Allievi coppie artistico/danza, Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores libero/coppie artistico/danza/solo dance internazionale/ in Line. La località turistica Ponte di Legno, gemma delle Alpi, accoglierà l’evento con grande soddisfazione delle società, dei tecnici, degli atleti che vi parteciperanno e di tutto il mondo che gravita attorno al pattinaggio e dell’Amministrazione comunale e operatori turistici dell’Alta Valle che hanno sollecitato caldamente l’SSD Rosa Camuna Skating a partecipare al bando di assegnazione della più importante competizione nazionale.

Se l’SSD Rosa Camuna Skating, con un corposo comitato organizzatore, presieduto dal mito mondiale del pattinaggio Sara Locandro, e staff di gestione si è assunta nuovamente questo gravoso impegno lo si deve anche e soprattutto alla volontà dell’Amministrazione comunale di Ponte di Legno e delle collegate realtà locali che si occupano di turismo, come il Consorzio Pontedilegno-Tonale e la Pro Loco, con il supporto anche della Comunità Montana di Valle Camonica, Bim, Vallecamonica Servizi, sotto il patrocinio della Presidenza della Regione Lombardia.

Ponte di Legno ospiterà per ben 25 giorni un evento tanto importante che provocherà in maniera concreta turismo sportivo soprattutto in un periodo pressoché vuoto di villeggianti quale è il mese di Giugno e la prima metà di Luglio e soprattutto farà conoscere sempre di più la splendida Alta Valle Camonica, tanto apprezzata nelle precedenti edizioni di campionati, portando oltre 11mila pernottamenti.

Le migliaia di società di pattinaggio italiane sono state coinvolte nell’evento, attraverso le selezioni provinciali e poi regionali e a Ponte di Legno converranno oltre 700 atleti e circa 150 tecnici-allenatori di riferimento oltre a migliaia di accompagnatori e appassionati, che approfitteranno anche per godere degli splendidi scenari ambientali e culturali offerti dalla Valle Camonica. L’evento andrà in streaming mondiale.

Dal 20 giugno al 15 luglio 2022 Ponte di Legno e l’alta Valle Camonica saranno invasi da centinaia di atleti, per allenamenti, preparazione, prove pista e competizioni, dalle quali sortiranno gli eccellenti che poi saranno impegnati nei campionati Europei e nei mondiali.

Ma già in questa fase, grazie all’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione il Palasport, converranno a Ponte di Legno atleti e tecnici di diverse società sportive per partecipare a sessioni di allenamento e prove pista. Le sessioni di prove pista e le gare sono aperte al pubblico con ingresso libero.

