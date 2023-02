Hockey, Chiavenna sbanca l’Ice Rink di Pinè

martedì, 7 febbraio 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné perde il match casalingo contro Chiavenna per cinque reti a quattro. All’Ice Rink va in scena una partita divertente ed equilibrata, incerta fino alla fine.

Fatto sta che sono gli ospiti a festeggiare, dopo tre tempi di colpi a ripetizione tra i due schieramenti. Chiavenna passa in vantaggio al 12’ con Paolo De Alberti, su assist di Fabio Rigoni, poi il Piné pareggia con Rudi Locatin. I ragazzi di Valcanover ribaltano il risultato grazie alla firma di Francesco Pertoldi, poi la squadra ospite va a segno due volte con le firme di Vecellio Salto al 28’ e Davide Molinetti alla mezz’ora. Locatin trova la doppietta al 33’, poi Gherardi e Denny Deanesi siglano le ultime due reti del Chiavenna. Inutile il gol di Daniele Colombini.

I trentini restano secondi con 20 punti, mentre il Chiavenna sale a quota 15 punti, sempre in terza posizione. Le dichiarazioni post partita di Andrea Valcanover, allenatore dei trentini: “Perdere non è mai bello, siamo delusi ma non vogliamo farne un dramma. Ho provato nuove linee in previsione dei playoff. I nostri obiettivi non cambiano. Dobbiamo continuare ad allenarci per migliorare e analizzare gli errori fatti in partite come questa“.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: “È stata una partita particolare, più studiata che giocata. Noi abbiamo provato nuove soluzioni di gioco in vista dei playoff. Stiamo affinando alcuni schemi che verranno riproposti agli ottavi, dove la posta in palio è alta e non potremo sbagliare. Lo spogliatoio è comunque carico e siamo fiduciosi di far bene anche quest’anno. Sabato finiremo il Master Round e vedremo chi affronteremo ai playoff“.