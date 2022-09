lunedì, 19 settembre 2022

Pian Camuno – Ultima gara della stagione nel Triathlon internazionale paralimpico per Giuseppe Romele, atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica e ancora un ottimo secondo posto alle spalle dell’altro atleta italiano Giovanni Achenza.

Giuseppe Romele è stato penalizzato dall’annullamento della gara di nuoto per il mare molto mosso e quindi ha disputato solo le tappe in linea su carrozzina e sull’handbike, in pratica disputando un duathlon invece che un triathlon.