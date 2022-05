Giro d’Italia: Santiago Buitrago vince a Lavarone, sempre in rosa Carapaz

mercoledì, 25 maggio 2022

Lavarone – Santiago Buitrago (nella foto © Alpozzi, DAlberto, Ferrari, Paolone LaPresse) vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia a Lavarone (Trento). La 17esima tappa è partita da Ponte di Legno (Brescia) e dopo 168 chilometri e aver affrontato tre salite ha raggiunto la località dell’Alpe Cimbra con il successo di Santiago Buitrago, che ha distanziato di 35” Leemreize, terza posizione per Hirt. Il gruppo maglia rosa è arrivato con oltre un minuto e mezzo di ritardo e ha visto Carapaz lanciare lo sprint su Van Der Poel e Hindley. Richard Carapaz conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain Victorious) – 168 km in 4h27’41”, alla media di 37.656 km/h

2 – Gijs Leemreize (Jumbo Visma) a 35″

3 – Jan Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) at 2’28”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 3″

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 1’05”

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates)

Il vincitore Santiago Buitrago ha dichiarato: “Vincere una tappa del Giro è eccezionale, soprattutto dopo la grande delusione del secondo posto di domenica. La chiave di questo successo è stata la pazienza in salita. Penso di aver corso bene. Questa vittoria è per la mia famiglia in Colombia e per tutte le persone che mi hanno supportato fino ad ora.”

La Maglia Rosa Richard Carapaz, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “La verità è che è stata una tappa molto dura. Ma alla fine è stata una giornata positiva per la classifica generale. Domani sarà un altro giorno importante. Fino al Verona dovrò rimanere molto concentrato”.