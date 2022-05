Giro d’Italia: arrivano le montagne, lotta per la Maglia Azzurra

domenica, 22 maggio 2022

Aprica – Arrivano le montagne, sarà lotta per la Maglia Azzurra di Banca Mediolanum. Il Giro d’Italia entra nel vivo sul finale della seconda settimana. Oggi – domenica 22 maggio, quindicesima tappa, è anche il primo vero tappone Alpino del Giro 2022. Una tappa che si sviluppa quasi interamente in Val D’Aosta con arrivo a Cogne. Si infiammerà quindi la lotta per la Maglia Azzurra di Banca Mediolanum, che quest’anno festeggia i 20 anni di sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna. Martedì l’arrivo sarà ad Aprica (Sondrio), mercoledì 25 maggio la tappa Ponte di Legno (Brescia) – Lavarone (Sondrio).

Oggi i corridori dovranno affrontare 4000 metri di dislivello distribuiti in tre GPM. L’ascesa verso Pila-Les Fleurs è di Prima Categoria: 12,3 km con una pendenza del 6.9%. È poi il turno di Verogne, salita introdotta nella Corsa Rosa nel 2019, altri 13 km al 7.1%. L’arrivo è previsto con una lunga scalata a Cogne per 22,4 km al 4.3% di pendenza media.

Paolo Bettini, campione olimpico e due volte campione del mondo, storico testimonial di Banca Mediolanum al Giro d’Italia ha le idee chiare su questa frazione: “È una tappa chiave per chiudere questa parte centrale e andare verso la settimana decisiva. Un inizio di Giro che ha visto un susseguirsi di tappe veloci, ad esclusione dei due arrivi in quota dell’Etna e del Blockhaus. Ora siamo di fronte alle prime vere salite, con una settimana in più nelle gambe. assisteremo a un assestamento della classifica generale e naturalmente anche a quello per la Maglia Azzurra di Banca Mediolanum. Domenica Diego Rosa, attuale detentore della maglia di miglior scalatore, avrà una grande opportunità per rafforzare il suo vantaggio”.

Diego Rosa, EOLO-Kometa è ancora al comando della classifica della Maglia Azzurra di Banca Medionalum con 92 punti. Nella tappa con arrivo a Genova, Rosa è stato premiato sul podio da Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum. Dietro di lui Koen Bownman, Jumbo-Visma e Jay Hidley, Bora-Hansgrohe.