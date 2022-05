Giro d’Italia, 20a tappa: a Covi la tappa regina della Marmolada, Hindley manda in crisi Carapaz

sabato, 28 maggio 2022

Passo Fedaia – Alessandro Covi vince il tappone dolomitico, penultima tappa del Giro d’Italia 2022. Alla Marmolada, sul traguardo del Passo Fedaia, l’atleta della UAE Team Emirates si impone, fuoriuscito dalla fuga di giornata, grazie all’attacco sul Pordoi a oltre 50 km dall’arrivo, e poi resistendo in solitaria ai tentativi di rientro degli inseguitori, soprattutto di Domen Novak, giunto secondo, precedente Giulio Ciccone.

Ribaltone anche in classifica generale: il forcing di Jai Hindley e del compagno di squadra Kämna sulla parte più dura dell’ultima in salita manda in crisi Richard Carapaz. 2’32” il distacco di Hindley rispetto a Covi. Landa e Carthy, perdono quasi un minuto dal capitano della Bora, Carapaz cede 1’25” dalla nuova maglia rosa.

A Landa dunque non riesce l’impresa, mancando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria nei grandi giri. Hindley ora è il grande favorito per la vittoria finale, domani la crono finale di Verona.

Nuova Classifica generale Giro d’Italia

1 HINDLEY Jai BORA – Hansgrohe 86:07:19

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 1:25

3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 1:51

4 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 7:57

5 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 8:55

6 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 9:07

7 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 11:18

8 POZZOVIVO Domenico Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 16:04

9 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 17:29

10 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost 17:56