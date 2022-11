Fraglia Vela Riva, Emma Mattivi è campionessa italiana ILCA 6

lunedì, 7 novembre 2022

Riva del Garda – “È stato un campionato caratterizzato da vento leggero e oscillante, condizioni che non si trovano al Garda. Abbiamo avuto due giorni caratterizzati dall’instabilità del vento e dall’onda, mentre l’ultimo giorno si sono disputate quattro prove. Ho iniziato la regata puntando al titolo Under 21, ma dopo il primo giorno ho capito che potevo puntare più in alto e cercare di raggiungere l’oro assoluto. È stata un’immensa soddisfazione e non c’è l’avrei mai fatta senza il mio allenatore Fabio Zeni. Ringrazio tutte le persone che mi supportano a partire dalla mia famiglia. Un grande ringraziamento anche al mio sponsor Negrinautica e al mio club, la Fraglia vela Riva” ha dichiarato Emma Mattivi, che a Formia, in occasione del Campionato Italiano Classi Olimpiche, si è laureata campionessa nazionale ILCA 6 (overall e Under 21). Foto @Martins Orsini – FIV.

Lo score dell’atleta gardesana (1-5-9-4-2-6), che ha messo in fila Joyce Floridia (Yacht Club Olbia), tornata alle regate dopo un anno di assenza, e la diciottenne Alina Iuorio (Circolo Velico Portocivitanova), dimostra una notevole regolarità di piazzamenti e la conseguente capacità di reggere la pressione: dettaglio importante per una velista di appena diciassette anni, alla sua prima esperienza in un evento del genere.

“Sono molto contento di come sono andate e cose a Formia e non solo perchè raccontiamo di un nuovo successo di Emma ma anche perché ha dimostrato di saper tenere alta la concentrazione nei lunghi momenti di attesa, godendosi al contempo attimi significativi e carichi di pathos come la consegna della pettorina da leader della classifica e di non temere il conforto con atlete più esperte, appartenenti ai Gruppi Sportivi o comunque forti di esperienza internazionale. Un atteggiamento che ho ritrovato tra le boe, dove è rimasta lucida anche nel corso dell’ultima impegnativa giornata: la sua visione del campo di regata è stata ottima durante tutte le quattro prove e impeccabile nel corso della poppa conclusiva, cha ha deciso il campionato permettendo a Emma di sopravanzare la bravissima Alina Iuorio. Davvero una grande soddisfazione per Emma, per tutta la Fraglia Vela Riva e per me come coach” ha commentato Fabio Zeni, tecnico ILCA della Fraglia Vela Riva.