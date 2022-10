Erbanno Vertical, successo di Andrea Acquistapace e Stefania Cotti Cottini

mercoledì, 19 ottobre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Ultimo atto, con la Erbanno Vertical, dell’edizione 2022 della Valle dei Segni Mountain Cup. Andrea Acquistapace, che ha stabilito il nuovo record in 42 minuti e 15 secondi della gara, e Stefania Cotti Cottini hanno vinto la Erbanno Vertical, con un percorso di quattro chilometri e mezzo e 1.270 metri di dislivello (nella foto © Grandangolo Vallecamonica).

In campo maschile dietro Andrea Acquistapace (Amici Madonna della Neve) si sono piazzati Damiano Pedretti e Luca Malgarida, entrambi dell’Us Malonno, mentre in campo femminile Stefania Cotti Cottini (Gp Pellegrinelli), che ha concluso la gara in 56 minuti e 53 secondi, ha battuto Giovanna Cavalli (Atletica Paratico), terza Maria Bonafini (Atletica Ci.Ma). Al termine della gara le premiazioni delle diverse categorie.