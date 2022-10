lunedì, 17 ottobre 2022

Malegno (Brescia) – Enduro, weekend di soddisfazioni per i piloti del Moto Club Sebino al Mondiale a Zschopau, in Germania, e al Campionato regionale Major, Under e Senior a Pizzighettone (Cremona).

Mondiale Enduro, ultima prova, con assenti per infortuni vari dei piloti del Moto Club Sebino, in particolare Davide Guarneri e Haljala Hermanni, ma Brad Freeman vincendo le due giornate, termina il Campionato 1° nella Cat. E3 sulla sua Beta 300.

Regionale:

Major, ultima giornata,: 1° Carlo Valenti Cat. UV2 su Ktm 250 1° nel Campionato 2° Matteo Pedersoli Cat. XB su Beta 250 2° nel Campionato 3° Maurizio Rachelli Cat. V4 su GasGas 350 4t 4° Alberto Gazzoli Alberto Cat. RC su Sherco 300 5° Boschini Corrado Cat. UV2 su Husqvarna 300 6° Meraviglia Gianmaria Cat. W4 su Honda 250 4t 2° nel Campionato 6° Grazioli Giovanni Cat. XE su Beta 350 4t 8° Acquistapace Elia Cat. RD su Ktm 250 4t 9 ° Menolfi Gian Mario Cat. RD su Ktm 250 4t 10° Laidelli Giacomo Cat. UV2 su Ktm 250 10° Chini Mario Cat. UV2 su Beta 200 13° Delbono Davide Cat. W4 su Ktm 350 4t. Team: 2° il Moto Club Sebino e 2° nel Campionato.

Under, penultima prova, ultima a Tradate il 6 Novembre 1° Paganini Edgardo Cat. JD su GasGas 250 4t 1° Pedersoli Jarno Cat. JC su Beta 300 4° Ducoli Vittorio Cat. JA su Fantic 125 5° Medeghini Giovanni Cat. JA su Husqvarna 125 8° Ghidini Andrea Cat. CU su Husqvarna 125. Team: 2° il Moto Club Sebino

Senior, penultima prova, ultima a Tradate il 6 Novembre 3° Bontempi Luca Cat. SE su Ktm 350 4t 4° Bellini Claudio Cat. SE su Ktm 350 4t 6° Cremasco Alessandro Cat. SB su Yamaha 250 8° Giacomelli Matteo Cat. SB su Ktm 250 10° Libera Francesco Cat. SE su Husqvarna 350 4t 12° Taboni Marco Cat. SE su Ktm 350 4t 13° Bellasich Paolo Cat. SE su Fantic 250 5t. Team: 2° il Moto Club Sebino

Riposo nella prossima settimana, il 29 e 30 ottobre ultime giornate anche per il Campionato Europeo di Enduro ancora in Germania a Rudersdorf con ben 5 Piloti del MC Sebino, Alex Rizza, Nicola Recchia, Matteo Grigis, Edgardo Paganini Edgardo e Lorenzo Staccioli.