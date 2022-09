Enduro, successo di Tommaso Montanari del Moto Club Sebino

lunedì, 12 settembre 2022

Ortovero (Savona) – Una 3 giorni intensa e bellissima per Tommaso Montanari (nella foto) che sulla sua Husqvarna 501 vince l’assoluta nelle 3 giornate a Ortovero (Savona). Venerdi ultima prova del Campionato Italiano Raid TT , 1° Assoluto e 1° nella Classe RT3 , vincendo anche i due titoli di Campione Italiano. Sabato prima giornata Motorally e 1° Assoluto e 1° nella Classe 600, domenica seconda giornata 3° Assoluto e 1° nella Classe 600 , terminando il Campionato Italiano come 3° Assoluto e 1° classe 600 .

Quad Cross nella pista di Bellinzago (Novara), buone prove della famiglia Grola con Beatrice su Honda 450 4t 3^ nella Categoria Trofeo, comprendendo uomini e donne, e Silvano sempre su Honda 450 4t 4° nella Cat. Veteran

Pista di Magione (Perugia) al trofeo Gr4, Gentleman Cup Vintage, 2° posto per Bellicini Antonio sulla sua Guzzi 1200 4t gestita dal Team Ducoli Corse , portandosi per ora in testa al Campionato

I prossimi appuntamenti: Campionato Mondiale Trial a Ponte di Legno con Tournour Gianluca; Campionato Italiano Under/Senior a Piediluco con 8 Piloti; Campionato italiano Estremo a Vigolzone Piacenza con 3 Piloti; Campionato Italiano Gr.5 Regollarità, due giorni di gara a Massa Marittima Grosseto con 4 Piloti; Campionato Regionale Enduro Major a Caprino Bergamasco 15 Piloti.