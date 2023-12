Enduro, stagione d’oro per il Moto Club Sebino. Bontempi: “E’ andata benissimo”

lunedì, 4 dicembre 2023

Malegno – Il Moto Club Sebino traccia il bilancio della stagione 2023 che ha regalato grandi soddisfazioni, titoli sia ai piloti che al team.

VIDEO

“La stagione è andata benissimo – spiega Costante Bontempi (nel video), presidente del Moto Club Sebino, con sede a Malegno – abbiamo sopperito ai problemi che abbiamo avuto negli Assoluti, poi abbiamo esagerato nelle altre categorie, vinto nei Major, terzi nei Senior e Under”.

“Anche a livello regionale, dove abbiamo vinto tre titoli su quattro – prosegue Bontempi – siamo andati bene. A livello di Moto club abbiamo giovani e vecchietti che hanno centrato ottimi risultati e ci difendiamo con le persone di mezza età”.

E in Valle Camonica? “Abbiamo organizzato il Campionati Italiani a Darfo Boario Terme – sostiene Bontempi – una gara fuori dal normale, atipica con 46 prove speciali e i piloti sono usciti provati”.

Nel 2024 il Moto Club Sebino, che conta 150 piloti e 220 tesserati, organizzerà un evento a luglio con Aragosta, mentre nel 2025 dovrebbe organizzare il Mondiale Enduro. Il Moto Club Sebino dal 1971 ha organizzato 118 manifestazioni, escluse quelle di cross, 5 Campionati Mondiali, 1 Campionato Europeo, 51 Campionati Italiani, 48 Campionati Regionali, 11 Campionati European&african, 2 Campionati provinciali.

RISULTATI CAMPIONATO MONDIALE AMERICANO E ITALIANO 2023

1° L Fabio Balzarini – Fim Vintag Trophi A2 su puch 175 + 1° C.I. Epoca gr 5 + 1° regionale

1° L Giacomo Redondi – Ama West & Scrambler su Gas Gas 450 4T + 2° Ama grand prix

1° L Thomas Grigis – Under 250 su Gas Gas + 5° assoluti

1° L Matteo Grigis – under su Gas Gas 300 + 4°assoluti

1° L Mirko Spandre – senior su Gas Gas 450 4T + 3° regionale

1° L Matteo Ferrari – major re su Gas Gas 350 T

1° L Fabiano Gusmini – major sv4 + 4° regionale su KTM 350 4T

1° L Sonny Goggia – enduro estremo gold su KTM 300 + 2° assoluto

1° L Davide Gaioni – enduro estremo bronze beta 300

1° L Simone Moretti – enduro estremo country su Honda 250 4T

1° Fabio Balzarini – epoca gr. C5 su Puch 175 + 1° regionale

1° L Luca Giacomelli – Coppa Italia junior su KTN 250 + 3° regionale

1° L Moto Club Sebino – major

2° Benjamin Herrera – Isde E3 su Gas Gas 300

2° Tommaso Gasparri – Fim vintag trophy C1 su puch 125

2° Giacomo Redondi – ama grand prix su Gas Gas 450 4T

2° L Deny Philippaerts – assoluti 250 su TM

2° Sonny Goggia – enduro estremo assoluta su KTM 300

2° L Roberto Cesareni – major SV2 su Husqvarna 300 + 2° regionale

2° L Osvaldo Armanni – epoca gr. 5 x3 su KTM

2° L Walter Ludi – Coppa Italia major su Beta 300

3° L Gianluca Martini – Assoluti 450 su Gas Gas

3° L Carlo Valenti – major UV2 su KTM 250 + 1° regionale

3° L Davide Paganoni – enduro estremo gold su KTM 300

3° L Lorenzo Talocci – enduro estremo junior su Gas Gas 300

3° L Alessandro Rizza – enduro estremo country su TM 250

3° L Marco Romelli – epoca gr. 5 su Moto Morini 124 4T + 2° regionale

3° L Sebastiano Buzzi – Coppa Italia junior su KTM 250 4T

3° L Eros Bordoli – Coppa Italia major su KTM 300

3° Moto Club Sebino – senior

3° Mot Club Sebino – under 23

4° L Manuel Verzeroli – assoluti 125 su KTM + 7° mondiale Yout

5° L Alberto Zorloni – Mayor Yamaha 250 4t + 6° mondiale Open Senior + 5° Coppa Italia

RISULTATI CAMPIONATO REGIONALE 2023

1° L Asia Volpi – Femminile su Beta 125 + 5^ assoluti femminile

1° L Edgardo Paganini – Under top classe su Gas Gas 350 4T + 4° C.I. under

1° L Francesco Servalli – under JE su Gas Gas 350 4T

1° L Joseph Questi – major RB su KTM 250

1° Carlo Valenti – major SV2 su KTM 250

1° Fabiano Gusmini – major UV4 su KTM 350 4T

1° L Manuel Pievani – territoriale su Husqvarna 350 4T

1° Fabio Balzarini – epoca gr. 5 su Puch 175

1° MotoClub Sebino – under club

1° Moto Club Sebino – major club

1° Moto Club Sebino – territoriali club

2° L Anna Surini – femminile su Beta 125

2° L Mattia Legrenzi – under cad. Gas Gas 125

2° L Francesco Sandrini – major RC su Beta 300 + 4° C.I. major

2° L Maurizio Rachelli – major V4 su Kawasaki 250 4T

2° Roberto Cesareni – major UV” su Husqvarna 300

2° L Denis Vitali – territoriale su KTM 250 4T

2° Marco Romelli – epoca gr. 5 su Moto Morini 124 4T

3° Mirko Spandre – senior e su Gas Gas 350 4T

3° Luca Giacomelli – under JB su KTM 250

3° L Elia Acquistapace – major RE su Beta 350 4T

Il palmarès del Moto Club Sebino: dal 1971 ha vinto 15 Mondiali Enduro, 5 Europei, 3 Campionati European&african, 29 Campionati italiani a squadre per Moto Club Sebino, 97 Campionati Italiani dei piloti del Moto Club e 20 Campionati trofeo Italia piloti del Moto Club Sebino.

di Angelo Panzeri