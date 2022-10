Enduro, regionale e trofeo Ktm Gas Gas Husqvarna: i risultati del Moto Club Sebino

lunedì, 10 ottobre 2022

Malegno – Campionato regionale Enduro Major, Under e Senior a Gussola (Cremona) e Trofeo Ktm Gas Gas Husqvarna a Volterra (Pisa) con i piloti del Moto Club Sebino in evidenza. Il team di Malegno (Brescia), capitanato da Costante Bontempi 1° e 2° nelle diverse categorie.

Siamo quasi alla fine delle varie categorie del Campionato Regionale, per i Major penultima prova mentre ancora due per Under e Senior. Ottimi risultati per i piloti del Moto Club Sebino nelle 6 prove speciali della gara

I risultati

Campionato regionale Enduro a Gussola

Major: 1° Carlo Valenti Cat. UV2 su Ktm 250; 2° Francesco Sandrini Cat. RC su Beta 300; 3° Giacomo Laidelli Cat. UV2 su Ktm 250; 3° Maurizio Rachelli Cat. V4 su GasGas 350 4t; 3° Matteo Pedersoli Cat. XB su Beta 250; 5° Alberto Gazzoli Cat. RC su Sherco 300; 5° Gianmaria Meraviglia Cat. W4 su Honda 250 4t; 6° Alessandro Salvoni Cat. RD su Husqvarna 250 4t; 6° Stefano Predella Cat. XD su Husqvarna 250 4t; 10° Gian Mario Menolfi Cat. RD su Ktm 250 4t; 11° Elia Acquistapace Cat. RD su Ktm 250 4t. Come team: il Moto Club Sebino si è piazzato al secondo posto.

Under: 1° Edgardo Paganini Cat. JD su GasGas 250 4t; 1° Jarno Pedersoli (nella foto) Cat. JC su Beta 300; 2° Matteo Grigis Cat. TCU su GasGas 125; 3° Vittorio Ducoli Cat. JA su Fantic 125; 4° Giovanni Medeghini Cat. JA su Husqvarna 125; 6° Giuseppe Morandini Cat. JA su Ktm 125; 9° Andrea Ghidini Cat. CU su Husqvarna 125. Team: 1° il Moto Club Sebino.

Senior: 4° Claudio Bellini Cat. SE su Ktm 350 4t; 5° Alessandro Cremasco Cat. SB su Yamaha 250; 6° Matteo Giacomelli Cat. SB su Ktm 250; 7° Luca Bontempi Cat. SE su Ktm 350 4t; 11° Francescio Libera Cat. SE su Husqvarna 350 4t; 13° Marco Taboni Cat. SE su Ktm 350 4t; 14° Paolo Bellasich Cat. SE su Fantic 250 5t

Trofeo Ktm GasGas Husqvarna

A Volterra l’ultima gara: 2° Nicola Lanza Cat. E su GasGas 350 4t; 7° Corrado Boschini Cat. V2 su Husqvarna 250; 8° Luca Zerla Cat. B su Ktm 250; 11° Mirko Gelmi Cat. D su Husqvarna 250 4t; 12° Alessio Tribbia Cat. D su GasGas 250 4t; 13° Giacomo Andreoli Cat. D su GasGas 250 4t; 15° Giuseppe Balzarini Cat. D su Ktm 250 4t; 21° Carlo Manzone Cat. D su Ktm 250 4t.