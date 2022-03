Discesa libera femminile: Sofia Goggia vince la terza Coppa del Mondo

mercoledì, 16 marzo 2022

Courchevel – La campionessa bergamasca Sofia Goggia ha festeggiato in grande stile nelle finali in Francia, al Courchevel-Méribel, la vittoria della Coppa del mondo di discesa femminile. E’ la sua terza sfera di cristallo per Sofia Goggia che, sulle piste del Courchevel, ha gareggiato in scioltezza, visto che la rivale la svizzera Corinne Suter, scesa prima di lei, era oltre la quinta posizione e quindi non poteva più raggiungere Sofia Goggia che si è piazzata al 12° posto. La classifica finale di discesa femminile vede Sofia Goggia al primo posto con 504 punti, seguita da Corinne Suter a 407 ed Ester Ledecka a 339.

La vittoria nella gara del Courchevel, uno dei comprensori sciistici della Savoia, è andata alla statunitense Mikaela Shiffrin in 1’27″10, allungando in classifica su Vhlova, che non è riuscita ad entrare in zona punti, e secondo posto ex aequo a Christine Scheyer e all’elvetica Jona Haehlen a 10 centesimi. Elena Curtoni è stata la migliore azzurra di giornata con il decimo posto a 49 centesimi, seguita da Federica Brignone undicesima con 62 centesimi di distacco. Positiva la prova della cuneese Marta Bassino, quattordicesima, mentre è giunta più attardata Nadia Delago.

Il commento di Sofia Goggia, al termine della discesa femminile di Courchevel-Méribel: “Sono contenta perché è il mio terzo globo in cinque anni, secondo consecutivo. Ho dato tutto, da Cortina in avanti è stata una sofferenza da sportiva. È stato difficile rimettermi sugli sci senza fare una preparazione adatta e dovevo sciare con molti km in meno delle altre. Ieri ero distrutta, ma alla fine la pressione è il succo dello sport: c’è chi riesce a reggerla e chi si fa schiacciare da essa. A volte mi capita di far entrambe e oggi son riuscita a reggerla indipendentemente dalla mia posizione quando ho visto di essere davanti alla Suter. Ringrazio quelle persone che insieme a me mi hanno aiutato nella costruzione del mio percorso”.