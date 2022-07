Darfo Boario Terme, celebrata l’impresa di Beppe Saronni del 1982

venerdì, 8 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Giuseppe Saronni e gli iridati del 1982 alzano il sipario sui Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme (Brescia). Da un lato la celebrazione dell’impresa di 40 anni fa, quando Beppe Saronni portò l’Italia sul tetto del mondo con la celeberrima sparata di Goodwood. Dall’altro il benvenuto della Valle Camonica alle 725 giovani speranze del ciclismo che domani – sabato 9 – e domenica 10 luglio animeranno i Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme.

Questi due momenti hanno alzato il sipario sulla rassegna tricolore 2022, organizzata dall’AS Boario capitanato dal presidente Ezio Maffi (Nelle foto © Fabiano Ghilardi gli azzurri del Mondiale 1982 e la kermesse di skiroll).

Un evento che colorerà le strade della Valle Camonica, assegnerà sei maglie tricolori (sabato i tre titoli femminili, domenica i tre titoli maschili) e vuole essere un volano di promozione per il ciclismo, come conferma l’ospite d’onore della tre giorni tricolore, il campione del mondo del 1982 Beppe Saronni. “Quando ho parlato con Ezio avevamo due obiettivi: rivivere le emozioni del mondiale di Goodwood e gratificare chi ha reso possibile quell’impresa e dimostrare vicinanza ai giovani atleti, cercando magari di farli appassionare ancora di più a questo sport”.

Il primo obiettivo è stato centrato: dei dodici azzurri protagonisti nel Regno Unito, dieci hanno risposto all’invito: assenti solo il ct degli Under 23 Marino Amadori (in Portogallo per gli Europei) e Bruno Leali, per impegni pregressi. “Pierino Gavazzi, Francesco Moser, Alfredo Chinetti, Giambattista Baronchelli, Palmiro Masciarelli, Roberto Ceruti, Moreno Argentin, Claudio Torelli e Silvano Contini hanno accolto con entusiasmo la proposta, dimostrando lo spirito di squadra dimostrato al mondiale di 40 anni fa“, conferma Saronni. “Quando si possono schierare corridori del genere, è il gioco di squadra che fa la differenza tra il vincere la maglia e, magari, prendere una medaglia”.

Maglie e medaglie che sono nei sogni degli esordienti e degli allievi iscritti al Campionato Italiano, a cui va il saluto e l’ammirazione di Saronni (che l’italiano lo ha vinto tra i professionisti ad Arezzo nel 1980).

“Il ciclismo non è mai stato uno sport facile e lo è ancora meno in questi anni: più distrazioni per i giovani, più pericoli sulla strada, non a caso, meno atleti”, conferma Saronni. “Sono qui con chi insieme a me ha vinto il mondiale perché siamo convinti che i Campionati Italiani Giovanili siano l’evento per eccellenza su cui investire e puntare, sia per far crescere il ciclismo, sia per avvicinare i giovani all’attività fisica, qualunque essa sia”.

A proposito di attività fisica, i primi a saggiare le strade di Darfo Boario sono stati gli skiroller che questo pomeriggio hanno dato vita a una kermesse dimostrativa. Presenti anche campioni di livello nazionale e internazionale di Skiroll e Sci di Fondo.

GLI ORARI DELLE DIRETTE TV E STREAMING – Tutte le competizioni dei Campionati Italiani Giovanili di Darfo Boario Terme saranno trasmesse in diretta streaming, una conferma fortemente voluta dal comitato organizzatore. Sarà possibile seguire in diretta su TeleBoario e su BICITV (TV, web e social) tutte le corse.

Ecco la programmazione di inizio delle dirette:

Sabato 9 giugno

ore 8.40 (Donne Esordienti 1), 11.10 (Donne Esordienti 2) e 14.10 (Donne Allieve)

ore 18 la diretta della sfilata dei Comitati Regionali

Domenica 10 giugno

ore 8.40 (Esordienti 1), 11.10 (Esordienti 2) e 14.10 (Allievi)

PROGRAMMA

Sabato 9 Luglio 2022

ESORDIENTI DONNE 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ESORDIENTI DONNE 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

ALLIEVE DONNE

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificate (Corso Italia)

MASCHI

ore 15.30/17.45 Punzonatura e verifica licenza (Sala Liberty – Terme di Boario)

ore 18.15 Sfilata Comitati Regionali (Piazzale Einaudi – Terme di Boario, Grande Vela)

ore 20.00 Riunione tecnica (Sala Liberty – Terme di Boario)

Domenica 10 Luglio 2022

ESORDIENTI MASCHI 1° ANNO

ore 7.45 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 8.00 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.45 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 8.50 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 9.00 Partenza (Corso Italia)

ore 10.07 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ESORDIENTI MASCHI 2° ANNO

ore 10.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 10.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 11.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 11.30 Partenza (Corso Italia)

ore 13.00 Arrivo previsto

A seguire Cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)

ALLIEVI MASCHI

ore 13.15 Ritrovo (Piazzale Einaudi)

ore 13.30 Apertura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.15 Chiusura foglio firma (Piazzale Einaudi)

ore 14.20 Incolonnamento e trasferimento zona partenza

ore 14.30 Partenza (Corso Italia)

ore 17.00 Arrivo previsto

A seguire cerimonia protocollare – premiazioni primi 10 classificati (Corso Italia)-