Cortina Ski World Cup, trionfa Sofia Goggia: “Dedico questo successo a Elena Franchini”

venerdì, 20 gennaio 2023

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – La fuoriclasse bergamasca Sofia Goggia si è imposta sulla slovena Ilka Stuhec e sulla tedesca Kira Weidle e dedica la vittoria alla camuna Elena Fanchini.

LA GARA – In prova, aveva fatto … le prove generali. In gara si è regalata l’ennesimo trionfo, imponendosi per la terza volta in carriera in discesa sulla Olympia delle Tofane e portando a 21 i successi complessivi in carriera. È stato Goggia-show nella discesa che oggi ha aperto la tre giorni della Cortina Ski World Cup, la Coppa del mondo femminile di sci alpino di Cortina d’Ampezzo, evento proposto da Fondazione Cortina (podio Cortina Ski World Cup2023 foto © Zenoni).

Sofia Goggia si è messa alle spalle tutta la concorrenza. Sul podio con lei sono salite la slovena Ilka Stuhec, staccata di 13 centesimi, e la tedesca Kira Weidle, a 36 centesimi. Nelle top five anche la statunitense Mikaela Shiffrin (a 50 centesimi) e la svizzera Lara Gut-Behrami (a 53 centesimi). Ottavo posto per Elena Curtoni, dodicesimo per Laura Pirovano, diciottesimo ex aequo per Nicol Delago e Federica Brignone.

I COMMENTI – “Innanzitutto, voglio dedicare questa vittoria a Elena Fanchini: so che è in un momento difficile della sua vita, questo successo è per lei”, ha esordito Sofia Goggia. “Per quanto riguarda la gara, ci sono state due gare in una: noi prime atlete siamo scese con visibilità piatta, poi dopo lo stop per la caduta di Corinne Suter si è aperta e scendere con visibilità perfetta a cento all’ora fa la differenza. Io ho fatto una gara solida ma non perfetta: motivo per cui oggi pomeriggio voglio fare un’analisi video ben accurata. Nella prima parte sono stata troppo precisa, mentre avrei dovuto lasciare andare un po’ di più gli sci, ma sono ancora un po’ condizionata dall’infortunio alla mano. Comunque sono evidentemente soddisfatta del risultato. Domani è un’altra gara e, come si sa, la gara successiva è sempre quella più importante”.

“Sono veramente felice, è un grande risultato questo secondo posto” sottolinea Ilka Stuhec. “Le condizioni della neve erano perfette, la visibilità per i primi numeri non sempre perfetta ma fa parte del gioco. Per la seconda discesa voglio non commettere gli errori fatti oggi”.

“Dopo quello di Sankt Moritz a metà dicembre, questo è il mio secondo terzo posto in discesa della stagione”, così Kira Weidle. “Sono contenta ma voglio fare ancora meglio. Oggi ho perso troppo tempo nella prima parte di gara. Domani avrò un’altra possibilità. Goggia non è imbattibile”.

SECONDO ROUND – Domani, sabato 21 gennaio, il programma di Cortina Ski World Cup prevede la seconda discesa, start alle 10.

Fondazione Cortina è l’ente fondato da Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina d’Ampezzo, per gestire i grandi eventi sportivi e culturali sul territorio, nonché braccio operativo regionale per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, in sinergia con le realtà territoriali: Associazione Albergatori, Consorzio Impianti a Fune e Sci Club Cortina. Fondazione è sostenuta dai partner: Almaviva, Cortinabanca, Acqua Dolomia, Howden, Umana, Prosecco DOC, PWC, Leitner, Prinoth, Demaclenko, Busforfun, Parkforfun, VISA, Autovia, Dolomiti Strade, My Venice, Atomic, La Cooperativa di Cortina, Da Canal Trasporti e Logistica, Formaggio Piave, Lavazza, DBA Group e con il supporto di: Appodia, Cilento, Energiapura ed Exclama.