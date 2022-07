Corri in Concarena, settima gara della Valle dei Segni Mountain Cup

domenica, 24 luglio 2022

Ono San Pietro – Appuntamento in Concarena con la Valle dei Segni Mountain Cup il circuito promosso in Valle Camonica e che fa da richiamo per centinaia di appassionati.

Oggi si corre la settima gara, Corri in Concarena, che avrà come sfondo lo spettacolare panorama della maestosa montagna della media Valle (nella foto © Grandangolo di Vallecamonica in momento del Giro delle Creste, sesta gara del circuito). Il percorso è di 9 km con 700 metri di dislivello, partenza e arrivo a Ono San Pietro (Brescia) passando dal Rifugio Baita Iseo.

La regia è del gruppo As Amici dello Sci Ono San Pietro. Inizio della gara alle 9 dal campo sportivo di Ono San Pietro. Al termine premiazione dei primi tre assoluti, maschile e femminile, e i primi tre delle categorie CSI.