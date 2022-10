Ciclismo: una crono e tante salite, svelato il Tour de France 2023

giovedì, 27 ottobre 2022

Bilbao – Svelato il percorso del 109° Tour de France 2023, che avrà la partenza da Bilbao il 1° luglio, e terminerà a Parigi il 23 luglio, al termine di 21 tappe con complessive 3.404 km. I ciclisti affronteranno cinque catene montuose, ci sarà una tappa sul Puy de Dôme, dove tornerà un traguardo di tappa 35 anni dopo la vittoria del danese Johnny Weltz. Oltre a questa tappa montana ci saranno arrivi anche sul Grand Colombier e il Col de la Loze, mentre l’unica cronometro del Tour de France 2023 si svolgerà su 22 chilometri tra Passy e la stazione sciistica di Combloux in Alta Savoia.

A Bilbao il Tour de France celebrerà il suo 120° anniversario. Il Grand Départ nei Paesi Baschi offre proprio il tipo di paesaggi e strade che pagheranno omaggio ai pionieri del 1903, perché i loro successori, dall’inizio della corsa, lo saranno immerso in una sequenza pirenaica con molti colpi di scena in serbo, sia sul lato spagnolo che su quello francese del confine. Poi ci sarà San Sebastian (2^tappa), mentre i velocisti avranno libero sfogo anche a Bayonne (3^ tappa). L’ascensione del Puy de Dôme (9^tappa) le cui strade saranno nuovamente aperte ai corridori del Tour, 35 anni dopo l’ultima salita a strapiombo su Clermont-Ferrand. Questo ricongiungimento con il passato, che riporta alla memoria il duello tra Anquetil e Poulidor nel 1964 o la vittoria di Fausto Coppi nel 1952. Tra le tappe montane l’arrivo sul Grand Colombier (13^ tappa), quindi il Col de Joux Plane e l’arrivo a Morzine (14^ tappa), la salita a Le Bettex (15^tappa), e l’arrivo al Courchevel (17^ tappa).

LE TAPPE

sabato 1 luglio – 1a tappa Bilbao-Bilbao km 182

domenica 2 luglio – 2a tappa – Vitoria-Gasteiz – San Sebastian km 209

lunedì 3 luglio – 3a tappa – Amorebieta-Etxano – Bayonne km 185

martedì 4 luglio – 4a tappa – Dax – Nogaro km 182

mercoledì 5 luglio – 5a tappa – Pau – Laurens km 163

giovedì 6 luglio – 6a tappa – Tarbes – Cauterets-Cambasque km 145

venerdì 7 luglio – 7a tappa – Mont-de-Marsan – Bordeaux km 170

sabato 8 luglio – 8a tappa – Libourne – Limoges km 201

domenica 9 luglio – 9a tappa – Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme km 184

lunedì 10 luglio – riposo a Clermont-Ferrand

martedì 11 luglio – 10a tappa – Vulcania – Issoire km 167

mercoledì 12 luglio – 11a tappa – Clermont-Ferrand – Moulins km 180

giovedì 13 luglio – 12 tappa – Roanne – Belleville-en-Beaujolais km 169

venerdì 14 luglio – 13a tappa – Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier km 138

sabato 15 luglio – 14a tappa – Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil km 152

domenica 16 luglio – 15a tappa – Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc km 180

lunedì 17 luglio – riposo a Saint-Gervais Mont-Blanc

martedì 18 luglio – 16a tappa – Passy – Combloux (crono) km 22

mercoledì 19 luglio – 17a tappa – Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel km 166

giovedì 20 – 18a tappa – Moûtiers – Bourg-en-Bresse km 186

venerdì 21 – 19a tappa – Morais-en-Montagne – Poligny km 173

sabato 22 luglio – 20a tappa Belfort – Le Markstein (Fellering) km 133

domenica 23 – 21a tappa Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris Champs Élysées km 115