Ciclismo: Tour Transalp, risultati della tappa arcense e podi finali

sabato, 25 giugno 2022

Arco – Conclusione in grande stile per il Tour Transalp 2022. Altri 70 km e 1.500 metri di dislivello da Roncone ad Arco, passando per Tione, il Passo DAone, il Sarca, il Passo Duron e il Passo del Ballino prima della picchiata tra lago di Tenno e Garda.

I più veloci sono stati Erik Franssen e Stefan Verhaaf del Stipbike Racing Team, che hanno preceduto Benjamin Witt e Philip Peitzmeier del Strassacker2/radspor-news.com team e Kris Beullens/Ihre Ansprechpartnerin Tom Janssens del Team Deportivo.

Tra le donne il Team Kartoffelclub composto da Kerstin Kaiser e Luisa Zimmermann hanno dominato ancora una volta davanti a Gitta Fernau e Petra Marton del Team Genussschnecken e Carmen Krebs/Karina Steffan del TSV Karlstadt.

Nella categoria mista, trend interrotto con Jael Heinrich e Jonas Kahler che si aggiudicano la tappa davanti al Team Hypertech pb Castelli di Francesco Visconti e Chiara Doni, seguiti da Philipp e Laura Tibitanzl del Team greybee.

CLASSIFICHE FINALI

Men:

1. Team Strassacker 2/radsport-news.com (Benjamin Witt and Philip Peitzmeier).

time: 19:47.35,2h

2. Stipbike Racing Team (Erik Franssen and Stefan Verhaaf)

time: 19:51.15,5h

3. Prolog cycling wear Racing Team (Hans and Johannes Miggenrieder)

time: 21:41.32,4h

Women:

1. Team Karfoffelclub (Kerstin Kaiser and Luisa Zimmermann) time: 28:53.44,4h

2. TSV Karlstadt girls (Carmen Krebs and Karina Steffan) time: 33:26.53,6h

3. Genussschnecken (Gitte Fernau and Petra Marton) time: 34:02.01,2h

Mixed:

1. team Hypertech pb Castelli (Francesco Visconti and Chiara Doni) time: 21:13.51,3h

2. drahtesel-lützelbach.de (Tina Büttner and Johannes Wagner) time: 21:59.16,1h

3. 3rd team greybee (Philipp and Laura Tibitanzl) time: 22:27.13,4h

Single-Category:

Men:

1. Kenny Nijssen time: 19:03.32,3h

2. Igor Frolov

time: 19:12.22,5h

3. Piero Lorenzini time: 19:24.17,1h

Women:

1. Catherine Rossmann time: 21:52.28,9h

2. Julia Jedelhauser time: 22:34.32,3h

3. Barbara Rieger time: 23:55.39,2h

Soddisfatti gli organizzatori: dopo due anni di stop, diverse centinaia di partecipanti e una competizione emozionante tra le vallate del Nord Italia.