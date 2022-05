Ciclismo: Jai Hindley ha vinto il 105esimo Giro d’Italia

domenica, 29 maggio 2022

Verona – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ha vinto il 105esimo Giro d’Italia, indossando la maglia rosa di leader della classifica generale ed alzando il trofeo nell’Arena di Verona. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious).

Matteo Sobrero (Team BikeExchange – Jayco) ha vinto la tappa 21, la Cronometro delle Colline Veronesi di 17.4km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) (Jai Hindley nella foto © Alpozzi, DAlberto, Ferrari, Paolone-LaPresse).

CLASSIFICA GENERALE

1 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)

2 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a 1’18”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 3’24”

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo)

I COMMENTI

Il vincitore del Giro d’Italia Jai Hindley subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Che sensazione incredibile, quasi non riesco a crederci, sono il primo corridore australiano a vincere il Giro d’Italia. Sono veramente emozionato e orgoglioso. Ricordo ancora cosa era successo nel 2020, in quel caso avevo affrontato l’ultima crono in Maglia Rosa per poi essere battuto nell’ultima tappa. Questa mattina ero determinato a non lasciare che accadesse di nuovo. Mi sentivo bene sulla bici e adesso voglio godermi questo successo”.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Matteo Sobrero ha detto: “È una sensazione fantastica, ancora non riesco a crederci. Sono felicissimo, come squadra abbiamo vinto entrambe le cronometro di questo Giro, anche grazie al grande lavoro che abbiamo fatto con i tecnici e con i nostri partner. Incredibile conquistare la crono di chiusura della Corsa Rosa succedendo a Filippo Ganna. Penso che oggi sia orgoglioso di me, siamo grandi amici”.