Ciclismo, i risultati della tappa regina del Tour Transalp in Valle del Chiese

venerdì, 24 giugno 2022

Valle del Chiese – Sesta tappa del Tour Translp, da Castione della Presolana a Roncone, in Valle del Chiese, attraverso un percorso di 119 km e oltre 3mila metri di altitudine con passaggi a Passo della Presolana, Dezzo di Scalve, Croce di Salven, Breno. Passo Croce Domini, Goletto di Cadino, Lago d’Idro e Roncone. Domani gran finale sul Garda con arrivo ad Arco.

RISULTATI

Uomini

1. Benjamin Witt and Philip Peitzmeier – Strassacker 2/radsport-news.com team – 4:09.29.5h,

2. Erik Franssen and Stefan Verhaaf – Stipbike Racing Team – 4:09.29.9h.

3. Johannes and Hans Miggenrieder – Prolog cycling wear Racing Team – 4:21.59,5h

Donne

1. Kerstin Kaiser and Luisa Zimmermann – Kartoffelclub team – 6:11.28,9h

2. Gitta Fernau and Petra Marton – Team Genussschnecken – 6:50.05,7h

3. Carmen Krebs and Karina Steffan – TSV Karlstadt – 6:54.16,1h.

Mixed

1. Francesco Visconti and Chiara Doni – Team Hypertech pb Castelli – 4:17.42,9h.

2. Tina Büttner and Johannes Wagner – Team drahtesel -lützelbach.de – 4:27.19,6h

3. Philipp and Laura Tibitanzl – Team greybee – 4:31.59,3h

I tre vincitori di giornata continuano a guidare anche le classifiche generali nelle rispettive specialità.