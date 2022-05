Ciclismo, Giro d’Italia: Simon Yates vince a Torino, Carapaz nuova maglia rosa

sabato, 21 maggio 2022

Torino – Fuochi d’artificio tra i big della classifica generale e una nuova Maglia Rosa. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia da Santena a Torino registra il bis di Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), a segno due sabati fa nella cronometro di Budapest, e il cambio della guardia in classifica generale che adesso vede Richard Carapaz in Maglia Rosa a quasi tre anni dall’ultima volta in quel di Verona. Il circuito di una Torino gremita di pubblico è stato aggredito dai big della generale ad altissima velocità ed è stata la Bora-Hansgrohe a poco meno di 80 km dall’arrivo ad accendere la miccia con un’azione di squadra che selezionava il gruppo e che escludeva dai giochi Alejandro Valverde. A 28 km dall’arrivo, sulla seconda ascesa a Superga, l’attacco decisivo di Richard Carapaz che mandava in difficoltà la Maglia Rosa Juan Pedro Lopez. Sulle rampe del Colle della Maddalena l’ecuadoriano veniva ripreso da Jai Hindley, Simon Yates e Vincenzo Nibali e il corridore britannico contrattaccava sulle rampe dello strappo finale di Parco del Nobile per ottenere il suo sesto successo nella Corsa Rosa. In classifica generale adesso ci sono tre corridori racchiusi in 30″ in attesa del terzo arrivo in salita domani a Cogne.

A Torino Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) ha vinto la quattordicesima tappa del 105esimo Giro d’Italia, la Santena-Torino di 147 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) è la nuova Maglia Rosa.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Simon Yates (foto © LaPresse) 147 km in 3h43’44’’, alla media di 39.422 km/h

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 15″

3 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2 – Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 7″

3 – Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates) a 30″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy – Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Joao Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates)

Il vincitore Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) ha dichiarato: “Il mio piano originale oggi era di andare in fuga ma la tappa è andata diversamente. Nel finale ho avuto il vantaggio di non essere tra i contendenti della classifica generale anche se ero venuto qui per vincere il Giro. E’ la mia sesta vittoria di tappa ma non compensa la delusione per il tempo perso sul Blockhaus. C’è un’altra settimana ma ho sprecato molte energie e non so se ho ancora qualcosa da parte per i prossimi giorni.”

La Maglia Rosa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), subito dopo l’arrivo, ha detto: “E’ stata una tappa dura ma molto corta. Sono felice per come è andata. E’ uno step positivo per il team e adesso proveremo a difendere la Maglia Rosa. Non mi ricordavo che tre anni fa l’avevo presa proprio alla tappa 14 ma sono soddisfatto di averlo fatto di nuovo.”