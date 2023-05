Ciclismo, Giro d’Italia: a Viareggio Magnus Cort Nielsen vince la decima tappa

martedì, 16 maggio 2023

Viareggio – Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) ha vinto la decima tappa del 106esimo Giro d’Italia, la Scandiano-Viareggio di 196 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla).

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) è la nuova Maglia Rosa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) – 196 km in 4h51’15’’, media di 40.378 km/h (nella foto © LaPresse)

2 – Derek Gee (Israel – Premier Tech) s.t.

3 – Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) a 2″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

2 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) a 2″

3 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) a 5″

LE MAGLIE UFFICIALI

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Il vincitore Magnus Cort Nielsen ha detto: “Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa del Giro d’Italia dopo averlo fatto al Tour de France e alla Vuelta. E’ stato uno dei giorni più difficili che ho trascorso in bicicletta. Ho faticato per rientrare sul gruppetto di testa, poi la mia radio non funzionava a causa della pioggia, quindi non ero mai sicuro di dove fosse il gruppo inseguitore. Abbiamo continuato a spingere forte. Ne è valsa la pena. È difficile credere che sia successo”.

La Maglia Rosa Geraint Thomas ha dichiarato: “È stato bello, ma ovviamente non è l’ideale conquistare la Maglia Rosa così. È stata una giornata difficile, con molti attacchi. Faceva piuttosto freddo in cima alla salita e ancor di più in discesa. Sono contento di aver superato bene questa tappa. In questa corsa tutto può succedere, soprattutto con questo meteo”.