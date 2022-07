Campus estivi al centro tennis di Ponte di Legno, Gioachino Prando: “Momenti importanti per i ragazzi”

venerdì, 29 luglio 2022

Ponte di Legno (A.Pan.) – Da 35 anni è un riferimento per ragazzi e famiglie. Parliamo del centro tennis di Ponte di Legno (Brescia), gestito da Gioachino Prando (nelle foto), scuola sportiva estiva per i ragazzi. Si trova in viale Venezia, di fronte al Palazzetto dello Sport, vicino all’area giochi ed è il punto di ritrovo per giovani e meno giovani, turisti e residenti.

“Abbiamo iniziato più di trent’anni fa con un campus di 50 ragazzi – racconta Gioachino Prando – l’idea era di offrire un servizio per i turisti e nel corso degli anni c’è stata una forte crescita, diventando un punto di riferimento per l’Alta Valle Camonica”. I campus estivi – denominati tennis vacanza Ponte di Legno – organizzati per la fascia d’età tra i 5 e i 13 anni conta quest’anno un migliaio di ragazzi che nell’arco delle cinque settimane frequentano il centro tennis dalignese.

“La proposta che avanziamo è quella di una vacanza sportiva ideale, un mix appassionante di divertimento e attività nella natura, in un contesto familiare ed i tantissimi anni d’esperienza rendono il nostro centro sportivo il posto giusto dove creare nuove amicizie e condividere le proprie passioni”, sostiene Gioachino Prando. Durante i turni settimanali vengono perfezionate le abilità sportive, oltre al tennis, calcio, volley, basket e altre attività ludiche di gruppo, tra cui le escursioni. Diverse sono le formule, flessibili, così da soddisfare le richieste delle famiglie e lasciare spazio alle necessità dei ragazzi: il campus si svolge dal lunedì al venerdì con la doppia formula, giornata interna dalle 9:30 alle 16:45 o mezza giornata con la soluzione al mattino dalle 9:30 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 13:45 alle 16:45.

“I campus estivi – aggiunge Gioachino Prando – vengono organizzati tra l’ultima settimana di giugno e la prima di agosto, ed è un opportunità per le famiglie che trascorrono le vacanze a Ponte di Legno e zone limitrofi: in questa stagione abbiamo ragazzi provenienti prevalentemente da Milano, Bergamo, Brescia, ma abbiamo avuto iscritti anche da altre Regioni che con la famiglia hanno trascorso la vacanza in questa località”. “Negli ultimi anni – conclude Gioachino Prando – abbiamo visto crescere tanti ragazzi, che si sono avvicinati al tennis qui a Ponte di Legno, poi sono cresciuti praticando attività agonistica, altri sono invece diventati maestri di tennis”. Tante le foto delle diverse settimane multisport per ragazzi al centro tennis, con attività e feste dei partecipanti, un modo per ricordare una vacanza emozionante in Alta Valle Camonica.