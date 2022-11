Campionato Nazionale Csen, grandi risultati del Karate Camuno Chintè

mercoledì, 16 novembre 2022

Pisogne (Brescia) – Ancora una grande trasferta per il Karate Camuno Chintè: a Monterotondo la società sportiva del Maestro Claudio Soldi ha partecipato al Campionato Nazionale Csen conquistando ben 4 medaglie: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio Teresa Laini e Luca Mondini, rispettivamente nei -62 kg esordienti e nei -70 kg cadetti: una gara perfetta per i due giovani che hanno messo in fila i loro avversari dominando nettamente incontro dopo incontro. Si ferma ad un passo dall’oro, invece, la corsa di Erika Fettolini nei +68 kg cadetti: con la solita grinta che la contraddistingue ha superato tutti gli incontri eliminatori cedendo solo in finale. Va ad Alice Belli il bronzo nei -50 kg esordienti: subita una sconfitta al primo turno contro l’atleta che poi vincerà la categoria, ha trovato riscatto nei ripescaggi salendo sul terzo gradino del podio.

Ottima prestazione anche per gli altri 3 atleti camuni in gara. Matteo Signorini (-63 kg cadetti), Filippo Zanelli (-63 kg cadetti) ed Elisa Zanardini (61 kg cadetti) hanno dimostrato un altissimo livello nonostante non siano poi riusciti a mettersi al collo una medaglia.

“Complimenti ai giovani atleti per i brillanti risultati ottenuti e per il grande impegno nel superarsi gara dopo gara”, è quanto espresso dai dirigenti della società Karate Camuno Chintè, che hanno ringraziato il Maestro Luciano Benedini che, insieme al Maestro Soldi, ha accompagnato i ragazzi in questa bellissima trasferta seguendoli a bordo tatami in veste di coach.

Prosegue, dunque, il brillante 2022 del Karate Camuno Chintè che a dicembre punterà a chiudere l’anno nel migliore dei modi partecipando all’importantissima tappa mondiale del circuito Youth League Wkf.