Campionati Italiani Giovanili, Allievi: il veneto Filippo Cettolin vince a Darfo Boario

domenica, 10 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Campionati Italiani Giovanili Darfo Boario Terme (Brescia): il trionfo dell’Allievo veneto Filippo Cettolin chiude la rassegna tricolore 2022. Aveva già vinto la Coppa di Sera del 2019, un titolo italiano in pista, oltre alle classifiche nazionali in più annate (nella foto © Fabiano Ghilardi)

E oggi Filippo Cettolin ha messo la classica ciliegina sul suo quadriennio nelle categorie giovanili vincendo il titolo italiano su strada a Darfo Boario Terme. Il portacolori del Velo Club San Vendemiano si è aggiudicato una delle più belle gare della due giorni in Valle Camonica, precedendo in uno sprint ristretto Andrea Bessega (Friuli Venezia Giulia), Elia Andreaus (Trento) e il campione uscente Ivan Toselli (Lazio).

PODIO CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI – 74,8 km

1 – Filippo Cettolin (Veneto)

2 – Andrea Bessega (Friuli Venezia Giulia)

3 – Elia Andreaus (Trento)