Calcio, Serie D: prima vittoria del Breno, 4-0 alla Caronnese

domenica, 6 novembre 2022

Breno (Brescia) – Grande vittoria del Breno che al Tassara vince la prima gara di questo campionato di serie D, superando 4-0 la Caronnese e lasciando l’ultima posizione in classifica. Grande entusiasmo dei tifosi per la prestazione offerta dalla formazione granata che è entrata in campo determinata, mostrando bel gioco e passando in vantaggio al 26′ con Righetti.

Nel secondo tempo la formazioone guidata da mister Soave ha messo in cassaforte la vittoria con le reti di Confalonieri al 57′ e 63′, quest’ultima con una stupenda rovesciata e il poker è stato firmato all’87’ da Pelamatti. Il Breno rialza la testa dopo un un inizio di stagione difficile e domenica prossima l’attende una trasferta proibitiva, il derby con la capolista Lumezzane.

IL TABELLINO

BRENO- CARONNESE 4-0 (1-0) 26’ Righetti (B), 12’ Confalonieri (B), 18’ st Confalonieri (B), 42’ st Pelamatti (B).

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo, Tagliani, Carminati, Turano (26’ st Costanzo); Nolaschi, Sampietro, Boldini (35’ st Bresciani), Mondini (32’ st Cristini); Righetti (39’ st Nappello), Confalonieri (36’ st Pelamatti). A disposizione Raimondi, Wojdyla, Tomaselli, Fredrich. Allenatore Soave.

CARONNESE (4-3-3): Angelina, Pandini, Curci (8’ st Agello), Gini (8’ st Cosentino), Cattaneo, Galletti (C), Achenza, Vingiano, Gaeta (8’ st Gaeta), Austoni (30’ st Motta), Duguet (19’ st Tunesi). A disposizione Brevi, Pierri, Cerreto, Dragone. Allenatore Moretti.

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo.

ASSISTENTI: Cocomero di Nichelino e Bertaina di Bra.

AMMONITI: Turano (B), Boldini (B), Confalonieri (B), Cattaneo (C), Vai (C), Vingiano (C).